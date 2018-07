Tromaktiko

Δεν έχει τέλος η αγωνία για τα δώδεκα παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο στην Ταϊλάνδη εδώ και δύο εβδομάδες - Στην δημοσιότητα έδωσαν οι διασώστες γράμματα που έγραψαν στους γονείς τους και αποτελούν την τελευταία απόδειξη πως βρίσκονται ακόμη στην ζωή- Ρίγη συγκίνησης προκαλούν οι χειρόγραφες επιστολές των παιδιών- Ευχαριστεί τους γονείς και ζητά συγγνώμη ο προπονητής τους!- "Γιγαντώνει" την απαισιοδοξία ο θάνατος δύτη που συμμετέχει στις επιχειρήσεις- 11 ώρες θέλει ένας έμπειρος δύτης για να φτάσει στο σημείο που βρίσκονται τα παιδιά και να επιστρέψει! - Συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεοΟ προπονητής ποδοσφαίρου, που συνοδεύει τα δώδεκα παιδιά που παραμένουν αποκλεισμένα στο πλημμυρισμένο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς με επιστολή που τους έστειλε μέσω των δυτών «Ευχαριστώ για όλη την ηθική υποστήριξη, ζητώ συγγνώμη απ’ όλους τους γονείς». Αυτό γράφει ο 25χρονος προπονητής, Εκαπόλ Τσανταουόνγκ, στην επιστολή αυτή που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τους διασώστες.«Μαμά, μπαμπά, θα ξανάρθω να σας βοηθήσω στο μαγαζί»!Όμως σήμερα οι διασώστες έδωσαν στη δημοσιότητα επιστολές που έχουν γράψει τα παιδιά προς τις οικογένειές τους. Και οι οποίες αποτελούν τις πρώτες μετά την Τρίτη δημόσιες αποδείξεις ότι βρίσκονται στη ζωή.«Μην ανησυχείτε, μπαμπά και μαμά, πάνε δύο εβδομάδες που έφυγα, αλλά θα ξανάρθω να σας βοηθήσω στο μαγαζί», γράφει ο Μπιού, οι γονείς του οποίου έχουν ένα μικρό παντοπωλείο.Δείτε τις φωτογραφίες από τα γράμματα των παιδιών…παιδιά!Μετά τη δημοσιοποίηση δύο βίντεο, το πρώτο από την ανακάλυψη της ομάδας το βράδυ της Δευτέρας από βρετανούς δύτες και το δεύτερο γυρισμένο την Τρίτη, κανένα άλλο βίντεο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.These expert cave divers show the dangers of cave diving, and why untrained divers like the young boys trapped in a cave in Thailand should never attempt it https://t.co/xA6PLUSkXA pic.twitter.com/Z3ALrqxjVb— CNN (@CNN) 7 Ιουλίου 2018Επίσης η τηλεφωνική σύνδεση που επιχείρησαν να εγκαταστήσουν οι αρχές, ξετυλίγοντας χιλιόμετρα καλωδίου μέσα στο σπήλαιο, ουδέποτε λειτούργησε.Χθες το βράδυ ο επικεφαλής του πυρήνα διαχείρισης της κρίσης Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν, ο οποίος είναι επίσης ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι, δήλωσε πως προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η διάσωση των παιδιών και του προπονητή τους μέσω της κατάδυσής τους στα νερά.Πολλά από τα παιδιά, ηλικίας από 11 έως 16 ετών, που έχουν εγκλωβιστεί στο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, δεν ξέρουν κολύμπι και κανένα τους δεν έχει κάνει ποτέ κατάδυση. Πράγμα που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις.Προς το παρόν, ένας πεπειραμένος δύτης χρειάζεται ένδεκα ώρες για να φθάσει μέχρι τα παιδιά και να επιστρέψει: Έξι ώρες για να πάει και πέντε ώρες για να επιστρέψει χάρη στα ρεύματα…Καταλαβαίνει, λοιπόν, εύκολα κανείς πως η επιχείρηση διάσωσης είναι ένα πραγματικό θρίλερ…Νεκρός δύτης στην Ταϊλάνδη – Πολλά τα ερωτήματαΈνας πρώην δύτης του Ταϊλανδικού Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του χθες Παρασκευή στη διάρκεια επιχείρησης ανεφοδιασμού των παιδιών.Ο θάνατος του διασώστη δημιουργεί πολλά ερωτήματα για το κατά πόσον είναι εφικτή η απομάκρυνση της ομάδας από το πλημμυρισμένο δίκτυο σπηλαίων όπου τα παιδιά βρίσκονται αποκλεισμένα εδώ και 14 ημέρες.Και με γεωτρήσεις!Παράλληλα, οι διασώστες ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από εκατό κάθετες γεωτρήσεις, με στόχο να απομακρύνουν τα παιδιά από ψηλά και όχι με κατάδυση.«Πραγματοποιήσαμε περισσότερες από εκατό γεωτρήσεις. Όμως δεν έχουμε ακόμα εντοπίσει τη θέση τους», δήλωσε ο επικεφαλής του πυρήνα διαχείρισης της κρίσης Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν, ο οποίος είναι επίσης ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι.«Η υγεία των παιδιών μέσα στο σπήλαιο είναι καλή», διαβεβαίωσε επίσης, παρά τις ανησυχίες ότι πέφτουν τα επίπεδα του οξυγόνου.Πηγή