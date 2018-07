Διονύσης Αλέρτας: Η παρεξήγηση με τον Λιάγκα και η αναφορά στην Σκορδά!

2018-07-11 10:00:41

Ο Διονύσης Αλέρτας



μίλησε στο Splash για το ρόλο της τηλεόρασης στη διαφήμιση της δουλειάς του και δεν ξέχασε να αναφέρει πόσο τον βοήθησε σε αυτό η Φαίη Σκορδά. «Εγώ κάνω γλυκά. Μαθαίνει ο κόσμος, έχει μια τηλεθέαση από ένα γλυκό που θα δει από εμένα και εγώ παίρνω μια δημοσιότητα που θα μου αποφέρει κάποια δουλειά παραπάνω στο μαγαζί. Από την τηλεόραση δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ. Δεν νομίζω ότι τώρα πια η τηλεόραση έχει τόσα λεφτά που να πάρω κι εγώ. Είχα τη διαφήμιση μου. Με βοήθησε πάρα πολύ η Φαίη σε αυτό το πράγμα, οπότε ήταν δίκαιο.»



Πολλοί είναι εκείνοι που θα θυμούνται και την τηλεοπτική κόντρα που δημιουργήθηκε με τον Γιώργο Λιάγκα, όταν εκείνος ήταν σύμφωνα με τον pastry chef λίγο παραπάνω αυστηρός με την κριτική του στις χορευτικές επιδόσεις του Διονύση Αλέρτα στο Dancing with the stars: «Ήταν κάτι το οποίο ήταν πάνω στα νεύρα μου. Πάντα αυτό που σκέφτομαι το λέω. Κάτι με πείραξε και απάντησα. Καμιά φορά με ενοχλεί που είναι άδικοι απέναντι μου. Γιατί δεν με ξέρουν όλοι. Για παράδειγμα στο Dancing with the stars που πήγα, ήταν καθαρά φιλανθρωπικός ο σκοπός. Ούτε λεφτά πήγα να πάρω, ούτε τίποτα. Ούτε πήγα να βγω πρώτος. Ζαχαροπλάστης είμαι, δεν είμαι χορευτής. Για αυτό απάντησα έτσι. Νομίζω ότι κρίθηκα πολύ αυστηρά για αυτό που πήγα να κάνω. Δεν χορεύω ποτέ. Δεν ξέρω να χορεύω. Δεν ξέρω να χορεύω καθόλου, οπότε όχι απλά δεν βελτιώθηκα… δεν πήρα κάτι, δεν έχω κίνηση».



