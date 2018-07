Τι πραγματικά συμβαίνει στο Τρίγωνο των Βερμούδων; Διαβάστε και δείτε τα μοναδικά ντοκιμαντέρ

Tromaktiko

Ο Τζιάν Κουασάρ (Gian Quasar) είναι ερευνητής-συγγραφέας του βιβλίου «Στο Τρίγωνο των Βερμούδων» (Into the Bermuda Triangle) Ο Τζιάν Κουασάρ (Gian Quasar) είναι ερευνητής-συγγραφέας του βιβλίου «Στο Τρίγωνο των Βερμούδων» (Into the Bermuda Triangle). Τα τελευταία 20 χρόνια ερευνά τα φαινόμενα που συμβαίνουν στην περιοχή του τριγώνου και συγκεντρώνει στοιχεία από όλον τον κόσμο. Το pyles.tv και ο Γιάννης Μούτσος επικοινώνησαν μαζί του στην προσπάθεια μας να φωτίσουμε ένα από τα πιο δημοφιλή ανεξήγητα φαινόμενα των τελευταίων δύο αιώνων!«Υπάρχουν εκατοντάδες άγνωστες εξαφανίσεις στην περιοχή!»«Ξεκίνησα τις έρευνες μου το 1990 μετά από 13 χρόνια συγγραφής του τελευταίου βιβλίου αναφορικά με το Τρίγωνο των Βερμούδων. Ήμουν περίεργος να εξετάσω αν υπήρχε κάποια αλήθεια πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων και αν όντως είχαν εξαφανιστεί περισσότερα πλοία ή αεροσκάφη στην συγκεκριμένη περιοχή.Παρατήρησα ότι οι πληροφορίες ήταν απηρχαιωμένες και πως εφόσον τα παραπάνω ήταν αλήθεια πίστεψα ότι οι εξαφανίσεις (πλοίων) θα πρέπει να εξακολουθούν να συμβαίνουν. Έτσι ξεκίνησα την έρευνα μου σε βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία μυστηρίου που δυστυχώς δεν παρείχαν αρκετές πληροφορίες. Έπειτα βρήκα το αρχείο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Συγκοινωνιών, το οποίο είναι το επίσημο ομοσπονδιακό τμήμα ερευνών.Από εκεί παρέλαβα λίστα με όλα τα αγνοούμενα αεροσκάφη και εξετάζοντας την λίστα κατέληξα ότι είχαν εξαφανιστεί περί τα 80 αεροσκάφη.Στη συνέχεια ανέτρεξα στις πλήρεις εκθέσεις καταγραφής ατυχημάτων αυτών των αεροσκαφών και σε πολλές περιπτώσεις παρατήρησα ότι οι συνθήκες εξαφάνισης τους υπήρξαν ιδιαίτερα μυστηριώδης. Σε αναδρομή μου σε ιστορικές αναφορές του 1960 μελέτησα όλες τις φημολογίες της εποχής καθώς και τα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν σχετικά με το θέμα.Ανακάλυψα πως υπήρξαν περίπου 40-50 επιπλέον αεροσκάφη τα οποία εξαφανίστηκαν αλλά κανείς δεν είχε αναφερθεί σε αυτά μέσα στο συγγραφικό έργο της εποχής. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι κανείς μέχρι τότε δεν είχε διεξαγάγει εμπεριστατωμένη έρευνα για τα γεγονότα που συνετέλεσαν υπέρ ή κατά της δημιουργίας (του μυστηρίου) του Τριγώνου των Βερμούδων. Συνεχίζω εδώ και 13 χρόνια και έχω ανακαλύψει μερικές εκατοντάδες εξαφανίσεις που έχουν συμβεί τους τελευταίους 2 αιώνες. Οι εξαφανίσεις αυτές δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι την στιγμή που εξέδωσα το βιβλίο μου.»'Ολες οι θεωρίες για το «τρίγωνο» καταλήγουν στον ηλεκτρομαγνητισμό.«Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι μπορεί να συμβαίνει στην περιοχή. Υποστηρίζεται η θεωρία απαγωγής από ATIA, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι εκεί υπάρχει η χαμένη Ατλαντίδα. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι υπάρχει κάτι στο πυθμένα της θάλασσας που προκαλεί την ανύψωση αντικειμένων, η ύπαρξη συσκευών δημιουργίας ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που θα ήταν δυνατόν να εξαφανίσουν (πλοία, αεροσκάφη). Θεωρίες που βασίζονται σε φυσικά αίτια, όπως το φαινόμενο ηλεκτρομαγνητισμού που μπορεί να αποπροσανατολίσει τα όργανα πλοήγησης πλοίων και αεροπλάνων και σε τελική φάση να οδηγήσει στην εξαφάνισή τους ή και στην απόλυτη αποσύνθεσή τους.Ερεύνησα όλες αυτές τις εκδοχές και κατέληξα σε ένα κοινό στοιχείο. Πρόκειται για τον ηλεκτρομαγνητισμό. Κατάφερα να αποδείξω ότι πράγματι υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές ανωμαλίες στην περιοχή του Τριγώνου. Τους ισχυρισμούς μου έχουν μελετήσει σπουδαίοι ανεξάρτητοι επιστήμονες όπως ο Ρώσος Δρ Γέλκιν.Μάρτυρες αναφέρουν ότι παρατήρησαν την ανεξέλεγκτη περιστροφή πυξίδων αεροπλάνων ή και πλοίων, ενώ μια ασυνήθιστη πυκνή ομίχλη σχηματιζόταν γύρω από το σκάφος ή το πλοίο τους και προσκολλούνταν επάνω τους, κινούμενη καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους μαζί με το όχημα.Όλα οδηγούν στην ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ότι υπάρχει άμεσος συσχετισμός με την εξαφάνιση πλοίων, είτε με τον αποπροσανατολισμό του πιλότου είτε με την πρόκληση βλαβών στο σκάφος, προκαλώντας έτσι την αποσύνθεση του. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πολλές θεωρίες. Οι επικρατέστερες είναι αυτές των ATIA και των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.Γνωρίζω οτι ο καθηγητής γεωλογίας του Εδιμβούργου, δρ. Ντέιβιντ Κέριτζ υποστηρίζει ότι δεν τίθεται θέμα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο Τρίγωνο των Βερμούδων και πως ο ηλεκτρομαγνητισμός δεν αποτελεί αιτία για την εξαφάνιση πλοίων , αεροπλάνων ή ανθρώπων.Πιστεύω πως κάνει λάθος!Μπορώ να στηρίξω το φαινόμενο του ηλεκτρομαγνητισμού σε μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, στην έρευνα του Καναδού επιστήμονα Δρ Τζόν Χάτσισον, του Τζόρτζ Χάσαγουει καθώς και άλλων πολλών επιστημόνων που έχουν καταφέρει να προσομοιώσουν συνθήκες εξαφάνισης, μετάλλαξης και άλλα συνταρακτικά γεγονότα που προκαλούνται με επιδέξιο χειρισμό των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα προκαλούνται από γεννήτριες ηλεκτρικού σήματος. Μια πρόσφατη μελέτη απέδειξε ότι το πεδίο βαρύτητας της γης είναι μικρότερο στην περιοχή του Τριγώνου των Βερμούδων από ότι στον υπόλοιπο πλανήτη. Ο επιστήμονας Ντόμ Μαλόουν του Ινστιτούτου Ακεραιότητας της Ουάσινγκτον, είναι πρωτοπόρος στην έρευνα του ηλεκτρομαγνητισμού ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Επομένως ο Δρ Κέριτζ από το Εδιμβούργο προφανώς δεν γνωρίζει τα αποτελέσματα προσφάτων ερευνών που έγιναν σε εργαστηριακά πειράματα.»«Το πείραμα Χάτσισον, αποδεικνύει ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία κρύβονται πίσω από τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις.»"Είναι δυνατή η δημιουργία ηλεκτρονικής ομίχλης που προκαλείται από υψηλή τάση και έχει χρώμα μετάλλου με μεγάλη πυκνότητα και ελάχιστη ως και μηδενική διαύγεια. Υπήρξαμε μάρτυρες μίξης διαφόρων υλικών. Ο Χάτσισον κατάφερε να λιώσει μέταλλο μέσα σε ξύλο αναμιγνύοντας και τα δύο σε ένα σώμα με επιδέξιο χειρισμό του ηλεκτρομαγνητισμού. Με τον τρόπο αυτό προκλήθηκε η ανύψωση ενός βαρύτατου μεταλλικού κυλίνδρου καθώς και η δημιουργία απρόσμενης ανάφλεξης.Αρχίζουμε λοιπόν να κατανοούμε την λειτουργία του ηλεκτρομαγνητισμού και τα όσα έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα στα επιστημονικά εργαστήρια αποτελούν μικρά μόνο παραδείγματα. Βεβαία η δυνατότητα (του ηλεκτρομαγνητισμού) στον ωκεανό είναι σαφώς μεγαλύτερη.Ο Τζον Χάτσισον ξεκίνησε την έρευνα του πριν από 20 χρόνια, όταν μέσα σε ένα στενό εργαστήριο όπου εργαζόταν, τοποθέτησε πολλές ηλεκτρογεννήτριες και τις έθεσε σε λειτουργία. Ξαφνικά κάτι τον χτύπησε στο ώμο. Επρόκειτο για ένα αιωρούμενο αντικείμενο μέσα στο δωμάτιο. Τότε λοιπόν ξεκίνησε να ρυθμίζει τον εξοπλισμό του, όταν δηλαδή δημιούργησε το φαινόμενο ‘Χάτσισον’ καθώς και την συσκευή ‘Χατσισον’ που μπορεί να προκαλέσει την εξαφάνιση μεταλλικών αντικειμένων.Η ‘ψυχρή τήξη μετάλλου’ αποτελεί επίσης ενδιαφέρον γεγονός. Με την κατάλληλη τοποθέτηση της συσκευής του, ο Χάτσισον μπορεί να προκαλέσει την παύση της ψυχρής τήξης του μετάλλου, του οποίου έχω φωτογραφίες και δημοσίευσα στο βιβλίο μου. Άλλα μέταλλα όπως το μαγνήσιο αποσυντίθενται.Υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούνταν υψηλή θερμοκρασία από πλευράς (συμβατικής επιστήμης) ο Χάτσισον όμως επιτυγχάνει την αποσύνθεση αυτή με το ‘κλείδωμα’ των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και την επανατοποθέτηση των ατόμων σε μια κατάσταση χρόνου και διαστήματος. Μέχρι σήμερα όμως κανείς δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει πως καταφέρνει το αποτέλεσμα της ψυχρής τήξης μετάλλου ο Χάτσισον, παρά το γεγονός ότι (οι επιστήμονες) γνωρίζουν πως εμπλέκεται άμεσα ο ηλεκτρομαγνητισμός.Δεν μας εκπλήσσει αυτό γιατί οτιδήποτε στη γη αποτελείται από άτομα και τα άτομα κινούνται χάρη στον ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες. Ο ηλεκτρομαγνητισμός μπορεί να επιτύχει τα πάντα. Αν γνωρίσουμε τις λειτουργίες του και μπορέσουμε να τον ελέγξουμε τότε ο ηλεκτρομαγνητισμός μπορεί να επιτύχει οτιδήποτε. Αν κάποιος επιστήμονας θεωρεί ότι ο ηλεκτρομαγνητισμός δεν μπορεί να προκαλέσει την εξαφάνιση αντικειμένων τότε ο ίδιος αγνοεί τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί τα τελευταία 20 χρόνια.»«Το φαινόμενο Χάτσισον, συμβαίνει μόνο όταν είναι ο ίδιος ο Χάτσισον στον χώρο!»«Ο μετατροπέας ‘Χατσισον’ λειτουργεί ήδη στην Ιαπωνία. Υπάρχουν προσωπικές διενέξεις και τριβές όμως μεταξύ επιστημόνων. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα ποιος έχει τα δικαιώματα χρήσης της συσκευής. Το σίγουρο όμως είναι ότι ο μετατροπέας βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία εδώ και 5, 6 7 ή και 10 χρόνια.Το ζήτημα είναι η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου φαινομένου. Ο Χάτσισον είναι ιδιαίτερα καλός σε αυτό. Άλλοι επιστήμονες όμως, περιλαμβανομένων και των Αμερικάνων του Ινστιτούτου Ατομικής Ενέργειας, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αναπαραγωγή του φαινομένου αυτού. Ο Δρ Χάσαγουει επιχείρησε να αναπαραγάγει το φαινόμενο Χάτσισον αλλά δεν τα κατάφερε. Είναι λοιπόν ζήτημα συλλογής πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο ο Χάτσισον καταφέρνει να το επιτύχει.Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ενέργεια που διοχετεύεται από κρυστάλλους και με τον τρόπο αυτό να προκαλέσει απεριόριστη παραγωγή ενέργειας. Αυτό έχει αναπαραχθεί. Άλλα αποτελέσματα του φαινομένου ‘Χάτσισον’ δεν έχουν αναπαραχθεί- έχουν παρατηρηθεί και έχουν αναπαραχθεί με την παρουσία του Χάτσισον. Κάθε προσπάθεια των επιστημόνων να επιχειρήσουν την αναπαραγωγή του φαινομένου Χάτσισον χωρίς την παρουσία του και την κατάλληλη τοποθέτηση του μετατροπέα του αποτύγχανε. Αυτό και μόνο μας δείχνει τις δυνατότητες του φαινομένου χωρίς όμως να είμαστε σε θέση να το ελέγξουμε ακόμη.»«Πολλές από τις εξαφανίσεις παραμένουν άλυτο μυστήριο.»«Δεν οφείλονται όλες οι εξαφανίσεις στο φαινόμενο ‘Χάτσισον’. Οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε τις ακριβείς λεπτομέρειες εξαφάνισης των αεροσκαφών, τις αναφορές εξαφανίσεων από τα ραντάρ. Έχουμε πολλές τέτοιες ασυνήθιστες περιπτώσεις όπου τα αίτια εξαφάνισης δεν οφείλονταν σε άσχημες καιρικές συνθήκες.Η περιοχή του Τριγώνου Βερμούδων είναι γνωστή για τις ηλεκτρομαγνητικές της ανωμαλίες. Οι επιστήμονες γνωρίζουν για την ύπαρξη του φαινομένου γνωστού ως ‘γεωμαγνητική μεταβατική ανωμαλία’ από το 1970. Δυστυχώς το κοινό δεν ξέρει ότι οι επιστήμονες γνώριζαν πως το φαινόμενο αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ενήμεροι για πολλές περιπτώσεις γεωμαγνητικών ανωμαλιών και θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι σε ορισμένα γεγονότα οι ανωμαλίες αυτές επηρεάζουν την έκβαση τους αλλά δεν αποτελούν και αποκλειστικό αίτιο κάθε ατυχήματος.»Τι είναι η «αγονική γραμμή»!«Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επικοινώνησε μαζί μου πριν μερικά χρόνια και ζήτησε την άποψη μου (σχετικά με το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων) για λογαριασμό του Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Πιστεύω ότι η ακτοφυλακή αναθεωρεί την θέση της επί του θέματος. Η άποψή τους είναι απηρχαιωμένη, ηλικίας περίπου 30 ετών, λανθασμένη, και δεν έχει καμία ισχύ για την περιοχή των Βερμούδων διότι πολλά έχουν αλλάξει, όπως η ‘αγονική’ γραμμή. Η γραμμή αυτή είναι η περιοχή στην οποία δεν υπάρχει καμία απόκλιση στο μαγνητικό πεδίο, το οποίο έχει πλέον μετατοπιστεί δυτικά και κατευθύνεται κεντρικά προς το Κόλπο του Μεξικού, έξω από το Τριγώνο των Βερμούδων.Σε ανακοίνωσή της η Αμερικανική ακτοφυλακή, πριν 30 χρόνια, απέδιδε την εξαφάνιση πλοίων σε αυτήν την γεωγραφική απόκλιση, η οποία σήμερα πια δεν υπάρχει. Παρά ταύτα οι εξαφανίσεις εξακολουθούν να συμβαίνουν. Η απόκλιση της ‘αγονικής’ γραμμής αποτελεί ένα πολύ στενό ‘διάδρομο’ τον οποίο τα αεροσκάφη μπορούν να διανύσουν σε λίγα μόνο λεπτά, επομένως δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προκαλέσει τον αποπροσανατολισμό και εν συνεχεία την εξαφάνιση ενός αεροπλάνου. Εφόσον κανείς πετά σε υψόμετρο 10.000 ποδών πάνω από το Μαϊάμι, μπορεί να διακρίνει τα νησιά του Μπίμινι που ξεκινούν από τις Μπαχάμες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χαθεί κανείς σε αυτή την περιοχή (θεωρητικά). Παρά το γεγονός αυτό τα περισσότερα αεροσκάφη χάνονται στην περιοχή αυτή.»Όταν έπεσε το διαστημόπλοιο Τσάλεντζερ, έψαξαν τον βυθό του «τριγώνου»!«Κάποιοι ανεξάρτητοι επιστήμονες όπως ο Δρ Γέλκιν, έχουν ήδη κάνει έρευνες στην περιοχή. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν έχουν ήδη πραγματοποιήσει μυστικές έρευνες κυβερνητικοί οργανισμοί. Η μοναδική μεγάλης κλίμακας επίσημη έρευνα που έγινε στην περιοχή ήταν όταν το διαστημόπλοιο Τσάλεντζερ κατέπεσε και ερευνούσαν κάθε σπιθαμή του βυθού της περιοχής για κομμάτια του, αλλά ποτέ δεν βρήκαν συντρίμμια ή κομμάτια του διαστημοπλοίου ή οποιουδήποτε άλλου αεροσκάφους ή πλοίου που θεωρητικά είχε χαθεί. Επομένως ότι προκάλεσε την πτώση τους ήταν ολοκληρωτικό και δεν άφησε ίχνη στον πυθμένα του ωκεανού.Μέχρι τώρα μόνο ιδιώτες επιστήμονες έχουν ερευνήσει φανερά την περιοχή του Τριγώνου. Η κυβέρνηση έχει περιορισμένα κονδύλια, ενώ συγχρόνως ίσως έχουν επικρατήσει όλες οι πληροφορίες αμφισβήτησης του μυστηρίου. Μέχρι την έκδοση του βιβλίου μου οι άνθρωποι πίστευαν ότι όλα αυτά ήταν ένα μύθος εξαιτίας των βιβλίων που είχαν γραφτεί στη δεκαετία του 1970 αμφισβητώντας την εγκυρότητα του Τριγώνου ή ακόμη και την έλλειψη αναφοράς ακριβέστατων πληροφοριών. Οι άνθρωποι δεν κατανοούσαν πόσο περίεργες αυτές οι εξαφανίσεις ήταν. Κι όμως: είναι πέρα για πέρα αληθινές!»Μερικές εξαφανίσεις, στο «Τρίγωνο», μπορεί να έγιναν αλλούΕίναι αλήθεια ότι εντυπωσιακές αφηγήσεις (συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής βιβλίων), κατόρθωσαν να κάμουν πιστευτό ότι στο «Τρίγωνο των Βερμούδων» έγιναν εξαφανίσεις, που στην πραγματικότητα δυνατόν να μην έχουν καμιά σχέση με την περιοχή. Ένα καλό παράδειγμα είναι με το βρετανικό εκπαιδευτικό πλοίο Αταλάντα (AtaIanta). Απέπλευσε για την Αγγλία απ' τις Βερμούδες στις 31 Ιανουαρίου 1880 και δεν ακούσθηκε τίποτα γι' αυτό ξανά. Οι προκαταλήψεις το σύνδεσαν με το«Τρίγωνο του Διαβόλου» και με υπερφυσική «αρπαγή», αλλά δύο σημεία αξίζει να τονισθούν. Το ένα είναι ότι τρομερές θύελλες μαίνονταν στον Ατλαντικό Ωκεανό στην πορεία της Αταλάντα και ότι ένας σημαντικός αριθμός υπολειμμάτων από ναυάγιο έγινε αντιληπτός δυο μήνες μετά τον απόπλου του σκάφους, που μερικά μπορεί να ήταν της Αταλάντα. Το δεύτερο, ότι το ταξίδι είχε διαδρομή περίπου 3000 μιλίων και μόνο τα 500 μίλια βρίσκονταν στην περιοχή του Τριγώνου. Το πλοίο μπορεί να βούλιαξε οπουδήποτε μεταξύ Βερμούδων και Αγγλίας. Αυτό φυσικά χαλάει το παραμύθι. Το ναυάγιο θα πρέπει να είναι θύμα του «Τριγώνου του Διαβόλου».Άλλη περίπτωση είναι ενός μικρού γερμανικού πλοίου το Φράϋα (Freya), που βρέθηκε εγκαταλειμμένο στη θάλασσα στις 20 Οκτωβρίου 1902. Σημείο εκκινήσεως, όπως αναφέρεται στο Μητρώο του Λόϋδ, το Mανσανίγιο (ManzaniΙΙo) του Μεξικού. Συνεπώς, το Φράϋα δεν καταστράφηκε στο «Τρίγωνο των Βερμούδων». Ένα άρθρο στο περιοδικό Φύση (Nature) της 25ηςΑπριλΙου 1907 γράφει για ένα μεγάλο σεισμό στο Μεξικό με αποτελέσματα επεκτεινόμενα μέχρι μέσα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτό ξεκαθαρίζει τη τραγωδία του Φράϋα, που έφυγε από το Μανσανίγιο στις 3 Οκτωβρίου του 1902 για την Πούντα Αρήνας (Punta Arenas) της Χιλής στο νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής. Είκοσι μέρες αργότερα το καράβι βρέθηκε γυρμένο στο πλάι και με μισοκαταστραμμένα κατάρτια, κοντά στο Μασατλάν(Mazattan) του Μεξικού. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, αλλά έγιναν σεισμοί στις 4 και 5 Οκτωβρίου και το ημερολόγιο τοίχου του πλοιάρχου έδειχνε εγγραφή στις 4 Οκτωβρίου για τελευταία φορά.Τούτο το άρθρο αναφέρεται στις πόλεις Μανσανίγιο, Ακαπούλκο (AcapuΙco)και Τσιλπανσουγιο (ChiΙpanzuigo), που όλες τους βρίσκονται στη δυτική πλευρά του Μεξικού, στη πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού. Μ' άλλα λόγια το πλοίο σχετίζεται με το Μανσανίγιο της δυτικής ακτής του Μεξικού και όχι με το ομώνυμο λιμάνι του «Τριγώνου των Βερμούδων» στην ανατολική πλευρά της Αμερικής, συνεπώς η συνωνυμία έγινε αφορμή, μια ακόμη τραγωδία να συνδεθεί λανθασμένα με το «Τρίγωνο του Διαβόλου».Μερικά «Περιστατικά» δεν είναι ούτε καν κοντά στο «Τρίγωνο των Βερμούδων»!Καθώς «το μυστήριο» γύρω από το Τρίγωνο αύξανε, συμπεριέλαβε κι έναν αριθμό εξαφανίσεων εκτός περιοχής.Το πλοίο BeΙIa ανήκει σ' αυτή την κατηγορία. Έφυγε από το Ριο Ιανέϊρο τον Απρίλιο του 1845 και συμπλήρωσε 6 μέρες μονάχα πλου προς την Ιαμαϊκή. Όταν η βάρκα του βρέθηκε να επιπλέει αναποδογυρισμένη , ήταν εκατοντάδες μίλια νότια του «Τριγώνου.των Βερμούδων». Ακόμη κάτω κι από τις πιο ευνοϊκες συνθήκες, το υπερφορτωμένο BeIIa θα έπρεπε να βρισκόταν λιγότερο από το μέσο του ταξιδιού του προς την Ιαμαϊκή. Η εξαφάνισή του δεν έχει καμμιά σχέση με τις υποτιθέμενες ιδιομορφίες του «Τριγώνου των Βερμούδων», παρά την ένταξή του στον μύθο του Τριγώνου. Παρόμοια, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος της αμερικανικής αεροπορίας με 53 άνδρες χάθηκε στις 23 Μαΐου 1951, ενώ βρισκόταν καθ' οδόν προς τα Βρετανικά Νησιά. Υπάρχουν μαρτυρίες μιας πιθανής έκρηξης που συνέβη άλλωστε σε μεγάλη απόσταση από το «Τρίγωνο των Βερμούδων», παρ' όλο που ο μύθος το αξιώνει κι αυτό «για δικό του».Ένα βρετανικό μεταγωγικό αεροπλάνο χάθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1953 με 39 ανθρώπους. Μια φοβερή καταιγίδα μαίνονταν πάνω από τον Ατλαντικό εκείνη την εποχή και αυτή υπήρξε η προφανής αιτία του τραγικού αυτού συμβάντος. Αντίθετα με τον μύθο, το γεγονός συνέβη περίπου 900 μίλια βόρεια του Τριγώνου. Πολλά άλλα περιστατικά μπορούν ν' αναφερθούν. Το γεγονός είναι, ότι ο μύθος «του Τριγώνου των Βερμούδων» συνεχίζει να ζητάει περιπτώσεις που να υποστηρίζει τη θεωρία του. Γιατί να στενοχωριόμαστε για μερικές εκατοντάδες μίλια παρά δω ή πάρα κει; Όλες οι εξαφανίσεις στο «Τρίγωνο των Βερμούδων» δεν έχουν αποσαφηνισθεί, αλλά ούτε κι όλες οι άλλες που έχουν συμβεί σ' άλλα σημεία της γης μπόρεσαν να αποσαφηνισθούν. Εν τούτοις καθώς τούτο το κεφάλαιο δείχνει, υπάρχουν αρκετές απαντήσεις για να δείξουν πως το «Τρίγωνο του Διαβόλου» είναι μια κακή επωνυμία για το ονομαζόμενο «Τρίγωνο των Βερμούδων».ΣυμπέρασμαΟύτε παραμερίζουμε, ούτε περιφρονούμε την ιδέα πως συμβαίνουν γεγονότα, που πολλές φορές βρίσκονται πέρα από το λογικό μας, και παραδεχόμαστε πως μια εκπληκτική γνώση μαρτυριέται στο κτίσιμο των πυραμίδων και πολλών άλλων αρχαίων κτισμάτων.Εν τούτοις αυτές οι ικανότητες δεν είναι πραγματικά καταπληκτικές. Αν και πολλές φορές είναι πέρα από τη γνώση μας, αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει πως θα πρέπει να τις εξηγήσουμε επικαλούμενοι επισκέψεις από το διάστημα. Μια τεχνική, που ξεχάσθηκε και χάθηκε, αποδεικνύεται στο τέλος μάλλον απλή, όταν μας εξηγηθεί.Ένα άλλο διαφωτιστικό στοιχείο που συχνά παραβλέπεται, είναι ότι οι αρχαίοι ήσαν πιo κοντά στην εποχή της Δημιουργίας. Αν οι αρχαίοι ζούσαν περισσότερα χρόνια ακόμη και έξω από τις Βιβλικές αφηγήσεις, είναι λογικό να πιστέψει κανείς ότι η γνώση τους πιθανόν να ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν των ανθρώπων του εικοστού αιώνα. Ο άνθρωπος πάντα υπήρξε, ένα πολύ έξυπνο ον, από την δημιουργία του «κατ' εικόνα Θεού». Δεν είναι παράδοξο που οι πρόγονοί μας μερικές φορές είχαν γνώσεις πέρα από τις δικές μας. Τούτη η γνώση είχε την προέλευσή της από αυτόν τον Θεόν. Αυτός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Του. Η γνωστική διαδικασία του αρχέγονου ανθρώπου δεν βελτιώθηκε, αν και η τεχνική του επιδεξιότητα αναπτύχθηκε.Η απάντηση στα μυστήρια του παρελθόντος δεν βρίσκεται στην επίσκεψη διαστημανθρώπων που επικοινωνούν με τον άνθρωπο, στην κατάλληλη ψυχολογική στιγμή. Η απάντηση βρίσκεται στην ευφυΐα του ανθρώπου, γιατί ακόμη και ο αποκομμένος από τον Θεό άνθρωπος διατήρησε μια δυναμικότητα δραματικά υπερέχουσα, από αυτήν του πιο ευφυούς, μη ανθρώπινου όντος. Είδαμε σ' αυτό το βιβλίο, πως αυτοί οι θεοί με τα οχήματα τους, διαρκώς συντρίβονται πάνω στους γήλοφους της αρχαιότητας.