argonaytis-iphone

Στο κανάλι MobileFun εμφανίστηκε βίντεο με mockups των νέων iPhone, τα οποία θα κυκλοφορήσουν αυτό το φθινόπωρο. Οι συντάκτες του καναλιού αναλύουν επίσης τα ονόματα των smartphones.Σε βίντεο, όλα τα smartphones έχουν ένα μαύρο περίγραμμα γύρω από την οθόνη. Πιθανώς, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό αυτών των μοντέλων, επειδή το ακριβό iPhone θα έχει ένα χαλύβδινο πλαίσιο, και το φθηνότερο θα έχει ένα πλαίσιο από αλουμίνιο.Σύμφωνα με τις φήμες, η Apple θα εισαγάγει τρία smartphones το 2018 που θα είναι παρόμοια με το iPhone X. Σύμφωνα με τις πηγές του MobileFun, το smartphone 6,5 ιντσών θα ονομαστεί iPhone XS Plus, το 6,1 ιντσών iPhone (χωρίς άλλη περιγραφή)και το iPhone XS που θα είναι 5.8 ιντσών.Το μέγεθος του iPhone XS Plus είναι 157,5 × 77,4 × 7,9 mm, σχεδόν όπως το iPhone 8 Plus. Θεωρείται ότι θα λάβει μια οθόνη OLED 6,5 ιντσών και μια διπλή κάμερα.Σύμφωνα με τη διάταξη, το iPhone 6,1 ιντσών είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το iPhone X - 150,9 × 75,7 × 8,5 mm έναντι 146,6 × 70,9 × 7,7 mm. Έχει οθόνη LCD και μία κάμερα. Είναι μεγαλύτερο από το iPhone 7 και το iPhone 8. Μπορεί να μιλήσει για υψηλότερη ανάλυση.Θεωρείται ότι το iPhone XS θα λάβει έναν ελάχιστο αριθμό διαφορών από το iPhone X. Είναι γνωστό ότι θα αποσταλεί με τον επεξεργαστή Apple A12 .Σύμφωνα με τον αναλυτή Ming-Chi Kuo, το iPhone XS θα κοστίσει 800-900 δολάρια, το iPhone XS Plus - 900-1000 δολάρια. Το φθηνότερο είναι το iPhone 6,1 ιντσών - 600-700 δολάρια.