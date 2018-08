Tromaktiko

Ενώ οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία τον τελευταίο κύκλο του Game of Thrones, υπάρχει μία είδηση που θα τους χαροποιήσει, μέχρι να επιστρέψει η σειρά στο HBO το 2019. Το κάστρο που γνωρίζουν καλά οι φαν της σειράς πωλείται για... λιγότερο από ένα εκατομμύριο δολάρια.Δυστυχώς, το Westeros δεν είναι ένα πραγματικό μέρος, αλλά το κάστρο του Game of Thrones βρίσκεται στη Βόρεια Ιρλανδία και τώρα, που δεν είναι πλέον ξενοδοχείο, το ακίνητο διατίθεται προς πώληση για όσους θέλουν να ζήσουν σαν Σταρκ ή Λάνιστερ, εφ' όσον έχουν τα χρήματα για να το αγοράσουν.Από τον περασμένο Ιούλιο, το Κάστρο Γκόσφορντ στη Βόρεια Ιρλανδία πωλείται έναντι 650.000 δολαρίων.Το κάστρο του 19ου αιώνα σχεδιάστηκε από τον Τόμας Χόπερ, αρχιτέκτονα του Λονδίνου, στα μέσα του 18ου αιώνα. Προτού γίνει σκηνικό για τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς, οι ευγενείς του Γκόσφορντ έζησαν εκεί μέχρι το 1921 και στη συνέχεια έγινε στρατόπεδο για στρατεύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το κοντινό πάρκο έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία: Το 1986 έγινε το πρώτο προστατευόμενο δάσος στη Βόρεια Ιρλανδία.Το κάστρο ανήκει σήμερα στην Gosford Castle Development Limited, η οποία επένδυσε αρκετά εκατομμύρια λίρες Αγγλίας για να το διατηρήσει σε άριστη κατάσταση.Το οχυρωματικό κτίσμα έχει μετατραπεί σε έξι πολυτελή διαμερίσματα με ονόματα όπως Great Hall (Μεγάλη Αίθουσα), Wing Library (Πτέρυγα Βιβλιοθήκης), Old Tower (Παλιός Πύργος). Συνολικά διαθέτει 15 δωμάτια, 10 σαλόνια και 10 μπάνια. Ωστόσο δεν έχει θέρμανση, οπότε οι πιθανοί αγοραστές πρέπει να επενδύσουν σε κουβέρτες και κάλτσες.