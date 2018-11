Αντιπροσωπεία Ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα επισκεφθεί την Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με κυβερνητικούς εκπροσώπους για να ενημερωθεί για τις θέσεις της Κυβέρνησης που αφορούν την Συνταγματική Αναθεώρηση, την εκκλησιαστική περιουσία και την μισθοδοσία του κλήρου. Η εξέλιξη αυτή ωστόσο δεν αμβλύνει την δυσφορία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου για την μη ενημέρωσή του περί των συζητήσεων, αλλά και του κειμένου συμφωνίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου.Κύκλοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρουν, ότι είναι θεσμική υποχρέωση η ενημέρωση του Οικουμενικού Πατριάρχη, εφόσον τα ζητήματα αφορούν ενέργειες που θα έχουν επίπτωση σε επαρχίες της Ελλάδος, οι οποίες υπάγονται στην πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι η ενημέρωση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου θα έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι το πρόσφατο ταξίδι του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου στο Φανάρι δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα.Τέλος, δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν η Πατριαρχική Αντιπροσωπεία θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο.Κυβέρνηση: «Παράθυρο» συμβιβασμού για να προχωρήσει η συμφωνία με την ΕκκλησίαΔιατεθειμένη να κάνει βήματα συμβιβασμού, ακόμα και βασικές αλλαγές στο προσύμφωνο Τσίπρα - Ιερώνυμου, προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος Πολιτείας-Εκκλησίας και να μην υπάρξει ναυάγιο, φέρεται η κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, αποσυμπιέζει τον διάλογο από χρονοδιαγράμματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν συνδέει την επίτευξη συμφωνίας με τη διενέργεια των εθνικών εκλογών.Ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, που συναντήθηκε χθες με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Ιερώνυμο και έχει επιφορτιστεί με τον διάλογο με την Εκκλησία και τα κόμματα με εντολή του Πρωθυπουργού, σημείωσε ότι: «Θα κατοχυρωθούν με απόλυτο, διαφανή και κατηγορηματικό τρόπο η μισθοδοσία, τα συνταξιοδοτικά και τα θέματα περίθαλψης των Ιερέων και, κυρίως ότι δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή ως προς το εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς των ιερέων». Ενημερώθηκε δε από τον Αρχιεπίσκοπο ότι στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τον Δεκέμβριο, θα υπάρξει επιτροπή με την οποία θα συνεργαστεί η κυβέρνηση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο συμφωνίας για τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας. «Αυτό που θα καταλήξουμε δεν σημαίνει ότι είναι η δική μας τελική απόφαση, θα πάει στην Ιεραρχία και πάλι, και τα θέματα αυτά θα τα εξετάσουν και θα πάρουν την απόφαση» είπε ο Αρχιεπίσκοπος.«Προβληματίζομαι, ναι, για τους χειρισμούς μου, αλλά είναι δυνατόν ποτέ σε ένα τόσο μεγάλο σώμα να έχουν όλοι μια σύμπτωση απόψεων και αποκλείετε εσείς ότι υπάρχουν προσωπικές επιδιώξεις ή παράπονα ή άλλες σκέψεις;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει εσωτερικό ζήτημα στη λειτουργία της Εκκλησίας της Ελλάδας και επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος παραμένει δεσμευμένος στη συνέχιση του διαλόγου, με στόχο τη συμφωνία.Υπάρχει συμφωνία Τσίπρα - Ιερώνυμου ώστε η κυβέρνηση να μην επιμείνει στον χαρακτήρα «take it or leave it» του προσυμφώνου που από την αρχή είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με τη φράση: «Ή ισχύουν όλα τα άρθρα της συμφωνίας ή κανένα». Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ήδη τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, για να ακούσει και η αντιδρούσα πλειονότητα των Μητροπολιτών, ότι δεν θα αλλάξει ούτε το εργασιακό, ούτε το μισθολογικό καθεστώς.Το ίδιο ακριβώς διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας και ο Υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ο οποίος ζήτησε οποιαδήποτε λύση κι αν δοθεί, να διασφαλιστούν δύο πράγματα: Το πρώτο είναι η εγγύηση του κράτους για τη μισθοδοσία και την ασφάλιση των κληρικών και το δεύτερο είναι η μονιμότητα του κλήρου. «Οι κληρικοί δεν είναι καθεαυτό δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να διατηρήσουν τον δημοσιοϋπαλληλικό τους χαρακτήρα. Δεν είναι αυτή η απαίτησή τους. Επιτελούν θρησκευτικό λειτούργημα και αυτό θέλουν να συνεχίσουν να επιτελούν» δήλωσε ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ και, θέλοντας ακόμα περισσότερο να δείξει ότι είναι στο πλευρό των ιερέων, σημείωσε: «Θεωρώ ότι τα δύο αιτήματά τους, δηλαδή η εγγύηση εκ μέρους του κράτους της μισθοδοσίας και η μονιμότητα είναι δίκαια αιτήματα, τα οποία διασφαλίζουν την ηρεμία στην Εκκλησία. Με καλή θέληση, λοιπόν, όλων των πλευρών, πιστεύω ότι πρέπει, με αυτά τα δύο δεδομένα, να επιλυθεί η οποιαδήποτε διαφορά υπάρχει σήμερα».Ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, ενημέρωσε ότι θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης και διευκρίνισε ότι θα συναντηθεί «με όποιον Μητροπολίτη το ζητήσει». Είπε ακόμα ότι θα επιδιώξει να συναντηθεί με Μητροπολίτες των Δωδεκανήσων, ενώ προσπάθησε να ρίξει γέφυρες και προς το Φανάρι, προαναγγέλλοντας και συνέχιση της συζήτησης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.Συνάντηση Ιερώνυμου - Παπακώστα«Δεν θα γίνει τίποτε αν δεν συναινέσουν οι εφημέριοι, δεν θέλουμε με τίποτε να χάσουν τα δικαιώματά τους. Δεν θα γίνει τίποτε αν δεν το δεχτεί η Σύνοδος, η Ιεραρχία, η Πολιτεία» είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες και με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα. «Χαιρέτισα την έναρξη του διαλόγου, ώστε να λυθούν ζητήματα που μας απασχολούν σχεδόν έναν αιώνα. Μπορούμε να συμπορευτούμε με διακριτούς ρόλους σεβόμενοι ο ένας τον ρόλο του άλλου» δήλωσε από την πλευρά της η Υφυπουργός.Κ. Παπακώστα: Άλλο πράγμα η διάκριση Κράτους - Εκκλησίας και άλλο η απο-ορθοδοξοποίησηΣτη διάκριση μεταξύ του χωρισμού Κράτους - Εκκλησίας και της απο-ορθοδοξοποίησης προχώρησε η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Παρασκευής. «Είναι άλλο πράγμα ο χωρισμός του κράτους από την εκκλησία και άλλο η απο-ορθοδοξοποίηση, που κάποιοι προσπάθησαν να πουν ότι επιχειρείται μέσα από μία συζήτηση, μέσα από έναν καλόπιστο διάλογο» τόνισε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επεσήμανε δε, ότι «θέλουμε όλοι να συμβάλλουμε στον καλόπιστο διάλογο, έτσι ώστε να γίνουν σεβαστοί οι διακριτοί ρόλοι που πρέπει να υπάρχουν και να επιλυθούν μια σειρά από ζητήματα που εκκρεμούσαν». Η Υφυπουργός εξέφρασε επίσης, την άποψη ότι η συμφωνία Πολιτείας - Εκκλησίας θα πρέπει να επιτευχθεί πριν από τις εκλογές, ενώ πρόσθεσε πως «εκλογικό κόστος υπάρχει, όταν είσαι αδρανής και συσσωρεύεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί».Αναφερόμενη στην αναδίπλωση της στάσης της Ν.Δ. επί του θέματος, σχολίασε με νόημα τα εξής: «Ή θα επενδύσουμε, ο πολιτικός κόσμος εννοώ, στην αξιοπιστία μας ή θα εκθέσουμε πολλές φορές τον εαυτό μας, υπαναχωρώντας από θέσεις τις οποίες έχουμε εκφράσει. Εγώ δεν θα προσυπέγραφα κάτι εάν στη συνέχεια σκόπευα να το αποσύρω, γιατί αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα αξιοπιστίας».Όσον αφορά το πανεπιστημιακό άσυλο, τάχθηκε υπέρ της βελτίωσης του νομικού ασύλου. «Το έχω πει δημόσια, αλλά όχι στην κατεύθυνση που τίθεται αυτή την ώρα από το βήμα της Βουλής. Δεν μπορεί η αστυνόμευση να λύσει τα ζητήματα της παιδείας και δεν μπορούμε να ζητάμε αστυνόμευση για οποιοδήποτε κενό ή στρέβλωση υπάρχει».Για το ζήτημα των ημερολογίων της ΕΛ.ΑΣ., στα οποία η πΓΔΜ αναφερόταν ως «Μακεδονία», η κ. Παπακώστα έκανε λόγο για ένα «σοβαρό θέμα». «Θα περιμένω το αποτέλεσμα της έρευνας για να δω αν θα είμαι ικανοποιημένη. Ο έλεγχος θα είναι τέτοιος και σε τέτοιο βάθος που θα αναδείξει αν υπάρχει ζήτημα δόλου ή όχι» κατέληξε.arxon.gr/naftemporiki.gr«The New Daily Mail»