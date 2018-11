2018-11-30 19:22:53

Στο πνεύμα των ημερών και λίγο πριν από τις διακοπές, η Apple κυκλοφόρησε ένα βίντεο που επικεντρώνεται στις λειτουργίες με τις κλήσης ομάδας στο FaceTime, τις οποίες κυκλοφόρησε η εταιρεία μαζί με τα iOS 12.1, watchOS 5.1 και macOS 10.14.1.



Στο βίντεο, που διαρκεί λίγο περισσότερο από ένα λεπτό, εμφανίζεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν τηλεοπτικές κλήσεις FaceTime με έως και 32 άτομα. Το βίντεο εμφανίζει διάφορους ανθρώπους, με την εικόνα του Elvis Presley, τραγουδώντας το τραγούδι "There's Always Me" από τον βασιλιά του rock and roll.



Το διαφημιστικό βίντεο δείχνει επίσης το iPhone XS Max σε χρυσό χρώμα, με το οποίο ο Elvis από διάφορα μέρη του κόσμου συνδέεται μεταξύ τους.



Οι κλήσεις ομάδας FaceTime είναι μία από τις πιο αναμενόμενες δυνατότητες που έχουν ζητήσει οι χρήστες της Apple, καθώς οι τηλεοπτικές κλήσεις εμφανίστηκαν σε συσκευές του iOS απο το 2010. Παρόλο που η δυνατότητα είναι διαθέσιμη στο iOS 12.1, μερικές παλαιότερες συσκευές που εκτελούνται στους επεξεργαστές A7 και A8 δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές κλήσεις ομάδας FaceTime, αλλά οι ηχητικές διασκέψεις λειτουργούν πάνω τους.



Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του χαρακτηριστικού είναι η απουσία μιας «συσκευής υποδοχής». Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν ή να αποχωρήσουν από τη διάσκεψη χωρίς να ανησυχούν για το τέλος της ομαδικής κλήσης.

