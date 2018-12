2018-12-15 09:33:38

Η Ubisoft μας προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο για την εκδήλωση The Game Awards 2018 που θα πραγματοποιηθεί αύριο 7 Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας ένα teaser για το επόμενο επεισόδιο της σειράς Far Cry! Για ακόμα μία φορά βρισκόμαστε σε αμερικανικό έδαφος, αλλά τα πράγματα φαίνονται πιο δυσοίωνα από ποτέ.



Στο τοπίο βλέπουμε ορισμένα ήσυχα καλαμποκοχώραφα και μια φάρμα, αλλά στο φόντο έχει σηκωθεί ένα μανιτάρι από πυρηνική έκρηξη. Η περιγραφή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: "Κανείς μας δεν ήταν έτοιμος για το τέλος. Οι φλόγες κατάπιαν τα πάντα..." Τίτλο δεν έχουμε, αλλά μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το post-apocalyptic περιβάλλον του νέου επεισοδίου.



