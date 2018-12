2018-12-23 18:29:06

Στις 23 Δεκεμβρίου του 2005, η Apple είχε κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τη λειτουργία ξεκλειδώματος ενός smartphone με ένα το δάχτυλο, που ονομάστηκε "Slide to unlock". Για πολύ καιρό, ήταν αυτή που χαρακτήριζε τη λειτουργία του iPhone, το οποίο αργότερα αντιγράφηκε από πολλούς ανταγωνιστές.



Το "Slide to unlock" είναι από καιρό ένα σύμβολο της ευκολίας χρήσης του iPhone για να αρχίσει να το χρησιμοποιεί ο χρήστης, αρκεί απλώς να περάσει την οθόνη. Το ζήτημα του ξεκλειδώματος του τηλεφώνου με την οθόνη αφής ήταν σχεδιασμένο απο το μηδέν και οι κατασκευαστές κυριολεκτικά προβληματίστηκαν για το πώς να σιγουρευτούν ότι η συσκευή δεν θα ανάβει μετά από τυχαία πίεση. Η Apple ήταν ο ηγέτης αυτής της μεγάλης μάχης του μυαλού, η οποία κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με την καινοτόμο τεχνολογία στις 23 Δεκεμβρίου 2005.



Αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Apple αποδείχθηκε πολύ πιο απλό και πιο αποτελεσματικό από τις λύσεις που έκαναν άλλες εταιρείες όπως για παράδειγμα, ξεκλειδώνοντας ένα smartphone με μερικές πληκτρολογήσεις. Έγινε ένα βολικό και αρκετά κομψό χαρακτηριστικό που επέτρεψε στο iPhone να ξεχωρίζει μεταξύ ανταγωνιστών όπως η Blacberry και η Nokia. Αργότερα, το 2013, θα αντικατασταθεί από το Touch ID και, λίγα χρόνια αργότερα, από το Face ID, αλλά το "Slide to unlock" με το μοναδικό σχεδιασμό του ήταν μια πραγματική ανακάλυψη στην αγορά των κινητών τεχνολογιών.

