Χιλιάδες άνθρωποι, που αντιτίθενται στην αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιούν πορεία σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου ζητώντας να διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα, ενώ η κρίση του Brexit που βαθαίνει απειλεί την Πρωθυπουργία της Τερέζα Μέι. Η Μέι υπαινίχθηκε χθες, Παρασκευή, πως μπορεί να μην φέρει και πάλι στο κοινοβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα την δις καταψηφισθείσα συμφωνία της για το διαζύγιο με την Ε.Ε. Οι εφημερίδες The Times και The Daily Telegraph αναφέρουν πως αυξάνεται η πίεση στην Μέι για να παραιτηθεί. Ενώ η χώρα και οι πολιτικοί της είναι διχασμένοι όσον αφορά το Brexit, οι περισσότεροι συμφωνούν πως πρόκειται για τη σημαντικότερη στρατηγική απόφαση που έχει αντιμετωπίσει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.Με αίτημα τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος, οι διαδηλωτές υπέρ της Ε.Ε. θα συγκεντρωθούν το μεσημέρι στην Μαρμπλ Αρτς, στην άκρη του Χάιντ Παρκ, και θα πραγματοποιήσουν πορεία μπροστά από το πρωθυπουργικό γραφείο στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ πριν καταλήξουν έξω από το κοινοβούλιο.Ο Τζέιμς Μακγκρόρι, ο Διευθυντής της εκστρατείας People's Vote υπέρ της διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος και ένας από τους οργανωτές της πορείας, δήλωσε πως η εκστρατεία για τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για το Brexit αποτελεί σήμερα τη μαζικότερη κινητοποίηση στη Βρετανία και είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τη δύναμη των κύριων πολιτικών κομμάτων. «Άνθρωποι απ' όλα τα στρώματα μπορούν να δουν πως αυτό που τους είχαν κάποτε προσφέρει δεν έχει καμιά σχέση μ' αυτό που παραδίδεται και είναι θυμωμένοι γι' αυτό, επειδή αισθάνονται ότι τους επιβάλουν να καταπιούν μια κακή συμφωνία», είπε στο Reuters.Οι οργανωτές είναι πεπεισμένοι πως το μέγεθος του πλήθους θα υπερβεί εκείνο παρόμοιας συγκέντρωσης που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, όταν οι οργανωτές είχαν πει πως είχαν συμμετάσχει περίπου 700.000 άνθρωποι. Διακόσια τουριστικά λεωφορεία απ' όλη τη Βρετανία έχουν μισθωθεί για να μεταφέρουν ανθρώπους στο Λονδίνο για την πορεία.Έπειτα από τρία χρόνια δύσκολων συνομιλιών, εξακολουθεί να είναι αβέβαιο το πώς, το πότε, ακόμη και το αν θα πραγματοποιηθεί το Brexit, καθώς η Μέι προσπαθεί να καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου από τη σοβαρότερη πολιτική κρίση εδώ και τουλάχιστον μια γενιά.Αίτημα για την πλήρη ακύρωση του Brexit έλαβε 4 εκατομμύρια υπογραφές μέσα σε μόλις 3 ημέρες αφότου η Μέι είπε στους πολίτες «είμαι με το μέρος σας» στο θέμα του Brexit και κάλεσε τους βουλευτές να υποστηρίξουν τη συμφωνία της.Στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016, 17,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι, σε ποσοστό 52%, υποστήριξαν το Brexit ενώ 16,1 εκατομμύρια, σε ποσοστό 48%, υποστήριξαν την παραμονή της Βρετανίας στην Ε.Ε. Έκτοτε όμως αντίπαλοι του Brexit διερευνούν τρόπους για να διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα.Η Μέι έχει επανειλημμένα αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο λέγοντας πως ένα νέο δημοψήφισμα για το Brexit θα βάθαινε τις διαιρέσεις και θα υπονόμευε την υποστήριξη της δημοκρατίας. Οι υποστηρικτές του Brexit λένε πως ένα δεύτερο δημοψήφισμα θα πυροδοτούσε μείζονα συνταγματική κρίση. Μερικές δημοσκοπήσεις έχουν δείξει μια ελαφρά μετατόπιση υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε., όμως δεν έχει υπάρξει ακόμη κάποια αποφασιστική στροφή.Μέι: Μπορεί να μην φέρω στη Βουλή τη συμφωνία αποχώρησηςH Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι ενδέχεται να μην φέρει για τρίτη φορά στο βρετανικό κοινοβούλιο τη συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν υπάρχει αρκετή στήριξη για να περάσει. «Αν φαίνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής στήριξη για να έρθει ξανά η συμφωνία την επόμενη εβδομάδα, ή αν η Βουλή την απορρίψει ξανά, μπορούμε να ζητήσουμε και άλλη παράταση πριν τη 12η Απριλίου, αλλά αυτό δεν θα περιλαμβάνει και τη διενέργεια ευρωεκλογών» αναφέρει η κ. Μέι σε επιστολή την οποία δημοσίευσε στο Twitter δημοσιογράφος του BBC.Tην Πέμπτη η Πρωθυπουργός της Βρετανίας και οι Αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων των υπολοίπων 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για «δύο σενάρια» αναβολής του Brexit, έπειτα από μακρές και κοπιώδεις συνομιλίες στις Βρυξέλλες.Η Μέι ζήτησε την Τετάρτη να παραταθεί η διαδικασία του Brexit, επιχειρηματολογώντας πως χρειάζεται περισσότερο χρόνο προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης και της πολιτικής διακήρυξης που τη συνοδεύει από τη Βουλή των Κοινοτήτων.Οι 27 αποφάσισαν έτσι να προσφέρουν στο Λονδίνο «μια αναβολή ως την 22α Μαΐου 2019, με την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αποχώρησης θα εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων την επόμενη εβδομάδα», διευκρινίζει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εάν όμως η συμφωνία απορριφθεί για τρίτη φορά, γίνεται σαφές ότι η παράταση της διαδικασίας θα διαρκέσει απλά «ως τη 12η Απριλίου», και επαφίεται στο Λονδίνο «να υποδείξει τα επόμενα βήματα», για να τα εξετάσουν οι Βρυξέλλες.Στη Βρετανία επαφίεται να αποφασίσει ως τότε εάν θα συμμετάσχει ή όχι στις ευρωεκλογές (23η-26η Μαΐου). Εάν η απάντηση στο ερώτημα είναι αρνητική, «η επιλογή της μακράς παράτασης θα γίνει αυτομάτως αδύνατη», τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής.ΑΜΠΕ/Reuters«The New Daily Mail»