..που του κράταγε παρέα στην πρεσβεία του Εκουαδόρ;ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ Τώρα που ο Τζούλιαν Ασάνζ συνελήφθη υπάρχει ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Τι απέγινε η γάτα του;Σε περίπτωση που απορείτε, ο συνιδρυτής του WikiLeaks απέκτησε την αξιαγάπητη γατούλα το 2016 για να περνά τις ώρες του μέσα στην...πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, όπου είχε ζητήσει άσυλο από το 2012.Ο ίδιος και το συμπαθέστατο τετράποδο ανέβαζαν μάλιστα φωτογραφίες στο Twitter και το Instagram στον λογαριασμό @Embassy Cat.Η γάτα που ανήκει στον Τζούλιαν Ασάνζ δεν βρίσκεται εδώ και καιρό στην πρεσβεία του Ισημερινού. Μάλιστα, η τελευταία του φωτογραφία αναρτήθηκε το 2017.Λέγεται ότι εκείνος την άφησε ελεύθερη το 2018, προκειμένου να βρει ένα σπίτι και μία πιο υγιή ζωή, ενώ σύμφωνα με τους νέους κανόνες που τού έθεσε η πρεσβεία θα έπρεπε να πληρώνει για τη φροντίδα της.Σύμφωνα με το CNN, ο συγγραφέας Τζέιμς Μπολ είχε προσφερθεί να την υιοθετήσει.«Προς ενημέρωσή σας: η γάτα του Τζούλιαν Άσανζ δόθηκε από την Πρεσβεία του Ισημερινού σε καταφύγιο πριν από πάρα πολύ καιρό, οπότε μην περιμένετε την έκδοσή της (ειλικρινά, είχα προσφερθεί να την υιοθετήσω), είχε γράψει στο Twitter.For the record: Julian Assange’s cat was reportedly given to a shelter by the Ecuadorian embassy ages ago, so don’t expect a feline extradition in the next few hours.(I genuinely offered to adopt it)— James Ball (@jamesrbuk) April 11, 2019«Δεν είναι εδώ από το Σεπτέμβριο, νομίζω. Την πήραν συνεργάτες του κ. Ασάνζ εδώ και πολύ καιρό… Δεν είναι εδώ, δεν είμαστε κατάστημα κατοικίδιων ζώων, επομένως δεν έχουμε κατοικίδια ζώα εδώ», ανέφερε εκπρόσωπος της πρεσβείας.Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη του Ασάνζ από την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, όπου κατοικούσε από το 2012 ως πολιτικός πρόσφυγας, φοβούμενος την έκδοση.Με γραβάτα για τους ανακριτέςΤο 2016 όταν οι Σουηδοί ανακριτές έφτασαν στην πρεσβεία του Ισημερινού, προκειμένου να ανακρίνουν τον Ασάνζ για τις κατηγορίες βιασμού, η «γάτα της πρεσβείας» ντύθηκε με επίσημο ένδυμα.Φόρεσε λευκό κολάρο πουκαμίσου και γραβάτα σε κόκκινο-λευκό ριγέ για την περίσταση και κοιτούσε από το παράθυρο με εμφανή την απορία στα μάτια της για το τι κάνει όλος αυτός ο κόσμος έξω από το «σπίτι» της, βλέποντας τους δημοσιογράφους να έχουν κατασκηνώσει έξω από την πρεσβεία.Αρχικά η γάτα του Ασάνζ εμφανίστηκε στο παράθυρο της πρεσβείας με το κολάρο της, αλλά λίγο αργότερα όμως επανήλθε με κολάρο πουκαμίσου και γραβάτα για να κλέψει τα φλας των δημοσιογράφων που τη χάζευαν.Η γάτα ήταν δώρο των παιδιών του Ασάνζ και διέθετει τον δικό της λογαριασμό στο Twitter (@EmbassyCat) και την ακολουθούν πάνω από 31.700 χρήστες χρήστες, ενώ μεταξύ εκείνων που ακολουθεί εκείνη είναι φυσικά ο θρυλικός Λάρι της Ντάουνινγκ Στριτ.protothema.gr