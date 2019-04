2019-04-16 17:28:28

Εσπασε κάθε ρεκόρ το πρώτο επεισόδιο του τελευταίου κύκλου του Game Of Thrones το βράδυ της Κυριακής.



Η φρενίτιδα γύρω από τη σειρά του HBO, χάρισε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο μια σειρά από πρωτιές μόνο το βράδυ της πρεμιέρας, που δεν αφορούν απλά και μόνο στα νούμερα τηλεθέασης.



Την πρεμιέρα του όγδοου και τελευταίου κύκλου παρακολούθησαν ταυτόχρονα 17,4 εκατ. τηλεθεατές. Ο αριθμός αυτός αφορά μόνο όσους είχαν την τύχη να δουν το επεισόδιο την ώρα προβολής του στην Αμερική. Το αντίστοιχο επεισόδιο της πρεμιέρας του 7ου κύκλου είχε σημειώσει 16,1 εκατ. τηλεθεατές.



Το Game Of Thrones πέρασε στην ιστορία



Η νύχτα της πρεμιέρας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο για την πλατφόρμα livestream της HBO, που σημείωσε την υψηλότερη κίνηση στην ιστορία της. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο. Φανταστείτε πως κάθε επεισόδιο της προηγούμενης σεζόν, αν συνυπολογίσει κανείς τις μεταγενέστερες προβολές και τις επίσημες μεταδόσεις ανά τον κόσμο, συγκέντρωνε κατά μέσο όρο 32,8 εκατ. θεατές.



Τέλος, το Game Of Thrones αναδεικνύεται έπειτα από την πρεμιέρα της Κυριακής, στην τηλεοπτική σειρά που σχολιάστηκε περισσότερο από κάθε άλλη στο Twitter στην ιστορία του κοινωνικού μέσου δικτύωσης. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί με το επικό φινάλε που έρχεται.



Για την ώρα, ρίξτε μια ματιά από όσα έχουν να γίνουν στο δεύτερο επεισόδιο:



iefimerida.gr



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ