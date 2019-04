2019-04-23 13:43:53

Μεταφέρει 3.000 επιβάτες - Αυτό είναι το παρθενικό του ταξίδι - Παραδόθηκε στην εταιρεία Royal Caribbean πριν από λίγες ημέρες Το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο έφερε στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας 3.000 τουρίστες.



Το «Spectrum of the Seas» παραδόθηκε στην εταιρεία στις αρχές Απριλίου και ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι πριν από πέντε ημέρες από τη Βαρκελώνη.



Το κρουαζιερόπλοιο που ανήκει στην «οικογένεια» των Quantum of the Seas, Anthem of the Seas και Ovation of the Seas έχει μήκος 347,1 μέτρα και πλάτος 41,4 μέτρα.



Το «Spectrum of the Seas» μπορεί να μεταφέρει μέχρι 4.246 επιβάτες τους οποίους φιλοξενεί στις 2.137 καμπίνες και στα 18 καταστρώματά του.

