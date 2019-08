greece-salonikia

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας του Κώστα Γαβρά «ανέβηκε» στο Διαδίκτυο και ήδη σχολιάζεται.τη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα Παρασκευή το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης 19ης ταινίας του διάσημου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, που έχει τίτλο «Adults in the room» και είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη.Το «Ενήλικοι στην αίθουσα» βασίζεται στο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη με τίτλο «Ανίκητοι Ηττημένοι» και αφηγείται την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στις Εθνικές Εκλογές του Ιανουαρίου 2015, τις δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Eurogroup) για τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης χρέους στις αρχές του 2015 και φτάνει μέχρι την πρόταση για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, που ήταν και η στιγμή αποχώρησης του πρώην υπουργού Οικονομικών από το κυβερνητικό επιτελείο.Πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Λούλης που υποδύεται τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης που υποδύεται τον Αλέξη Τσίπρα, ο Δημήτρης Τάρλοου στο ρόλο του Ευκλείδη Τσακαλώτου, η Βαλέρια Γκολίνο της Δανάης Στράτου, η Ζοσιάν Πινσόν της Κριστίν Λαγκάρντ και ο Ούλριχ Τουκούρ στο ρόλο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Στην ταινία παίζουν ακόμη οι Χρήστος Στέργιογλου, Θάνος Τοκάκης, Θέµης Πάνου και οι Νταν Σούρµανς, Ορελιάν Ρεκουάν, Βενσάν Νεµέτ, ο Αυστριακός Κορνίλιους Οµπόνια, ο Δανός Χένρικ Μπιρτς και ο Ιταλός Φραντσέσκο Ακουαρόλι.Δείτε το τρέιλερ:Στο φεστιβάλ Βενετίας η παγκόσμια πρεμιέραΗ ταινία θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της αύριο Σάββατο στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου, μάλιστα ο Κώστας Γαβράς είναι τιμώμενο πρόσωπο καθώς θα του απονεμηθεί το βραβείο «Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2019» για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.Στην Ελλάδα, θα προβληθεί στην τελετή λήξης και απονομής των βραβείων του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», στις 28 Σεπτεμβρίου.