Δεν ήταν η συνηθισμένη νύφη και εννοείται πως δεν φόρεσε ένα συνηθισμένο νυφικό



Η Μarilyn Monroe παντρεύτηκε τον σούπερ σταρ του Baseball στις 14 Ιανουαρίου 1954 στο Δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο.



UNSPECIFIED – UNDATED: Joe DiMaggio poses in street clothes in this undated photo. (Photo by Sports Studio Photos/Getty Images) Στο δεύτερο γάμο της λοιπόν, με τον Joe Dimaggio, η Μarilyn Monroe φόρεσε ένα καφέ σκούρο μάλλινο φουστάνι σε γραμμή pencil κι ενα ασορτί παλτό με άσπρο γούνινο γιακά. Το τζάκετ της είχε στο λαιμό ένα φιόγκο, λευκά κουμπιά και το στερέωσε στο λαιμό της με μια καρφίτσα. Το συνδύασε με peep toe γοβες.



Φήμες λένε πως είχε ξεχάσει το παλτό της στο αυτοκίνητο κάποιου δημοσιογράφου αλλά ποτέ δεν επέστρεψε να το αναζητήσει και κανείς δεν ξέρει τί απέγινε. Το σύνολο που φορούσε στο γάμο της πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 33.350 δολλαρίων το 1998.

