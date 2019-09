medlabgr

Εντονότατο προβληματισμό προκαλούν στοιχεία, κατά τα οποία στη χώρα μας τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ναρκωτικές ουσίες ακόμη και από την ηλικία των 13 ετών. Η κάνναβη και τα συνθετικά ναρκωτικά κάνουν θραύση μεταξύ μαθητών, ενώ την ίδια ώρα, η αστυνομία προχώρησε σε 24 προσαγωγές για διακίνηση ναρκωτικών έξω από σχολεία στο κέντρο της Αθήνας.Στο OPEN TV μίλησε μητέρα δύο χρηστών που έμπλεξαν με τα ναρκωτικά σε εφηβική ηλικία αλλά και νέοι μαθητές που βλέπουν συμμαθητές τους να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών στα σχολεία. «Η επίδραση στους νεαρούς είναι πολύ έντονη αλλά και πολύ επικίνδυνη», τονίζουν οι ειδικοί με τους αστυνομικούς να εντείνουν τους ελέγχους έξω από σχολεία.Τριάντα δισ. ευρώ διακινούνται ετησίως για την αγορά ναρκωτικών στην Ευρώπη"Η γενιά μετά το "Trainspotting", δεν κάνει πλέον τόσο διαδεδομένα χρήση ηρωίνης αλλά διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών για την αγορά των οποίων διακινούνται ετησίως στην Ευρώπη τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ". Τη διαπίστωση έκανε στο 17ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου για τα Ναρκωτικά και την εξάρτηση (European Monitoring Centre for drugs and drug addiction) Αλέξις Γκούσντιλ (Alexis Goosdeal)."Παράλληλα", συνέχισε ο κ.Γκούσντιλ, "έχει ανέβει ο αριθμός των θανάτων από υπερβολική δόση που φτάνει τους 10.000 τον χρόνο στην Ευρώπη". Για τον ίδιο, "επειδή το ανθρώπινο ον αισθάνεται πλέον πιο μόνο και έχει, προοδευτικά, χάσει την υποστήριξη του κοινωνικού του περιβάλλοντος, ο ρόλος των θεραπευτικών κοινοτήτων είναι πολύ σημαντικός"Για την κατακόρυφη αύξηση των ανθρώπων που κάνουν καθημερινά χρήση κάνναβης και μάλιστα, όχι μόνο μία φορά, έκανε λόγο ο επικεφαλής του αρμόδιου για ναρκωτικά και έγκλημα γραφείου των Ηνωμένων Εθνών (United nations office on drugs and crime) Γκιλμπέρτο Γκέρα (Gilberto Gerra). Αναφέρθηκε μάλιστα και σε μελέτη όπου προκύπτει ότι οι πλούσιοι πειραματίζονται πιο πολύ με τα ναρκωτικά, δοκιμάζουν μαριχουάνα, αλλά την σταματούν νωρίς, σε αντίθεση με τους φτωχούς που δύσκολα την "κόβουν"."Αν θέλουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση, πρέπει να δώσουμε μια γερή "δόση" κοινωνικής συνοχής" κατέληξε.Διαβάστε επίσηςSkunk: Το ναρκωτικό που φέρνει σχιζοφρένεια προκαλεί καρκίνο και κυκλοφορεί στα σχολείαΠώς μπορεί ο γονιός να καταλάβει ότι το παιδί του κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών;Ναρκωτικά στα σχολεία: Ανήλικος dealer λέει ότι Βγάζει έως και 1.000 € τη μέρα