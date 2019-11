2019-11-03 05:11:43

Χωρις αιτια και αφορμη



Ποσες φορες πηγαμε στην θαλασσα και χασαμε ψαρια,μερικες φορες ομως τα ψαρια χανονται τοσο απλα που μας κανει να πιστευουμε οτι κατι συμβαινει αλλα μαλλον ειναι το τοσο απλα τα πραγματα χωρις λογο και αιτια, το καλο ειναι οτι τουλαχιστον ζουμε το πιασιμο σχεδον μεχρι την επιφανεια και ετσι λεμε οτι ψαρεψαμε και σημερα να ειστε ολοι καλα εχετε την καλημερα μας ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

