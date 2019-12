argonaytis-iphone

Η Apple έχει δημοσιεύσει ένα νέο βίντεο στο κανάλι του YouTube που δείχνει κάποια παιχνίδια διαθέσιμα στο Apple Arcade.Σύμφωνα με την Apple, αυτοί οι τίτλοι είναι ιδανικοί για να παιχτούν κατά τη διάρκεια των διακοπών για τα Χριστούγεννα.Ακολουθούν τα παιχνίδια που παρουσιάζονται στο βίντεο με τη στιγμή που εμφανίζονται:[00:00] What The Golf, par Triband[00:02] Hot Lava, par Klei Entertainment[00:03] Super Mega Mini Party, par Red[00:04] Cricket Through The Ages, par Free Lives | Devolver[00:05] Chu Chu Rocket! Universe, par SEGA[00:06] What The Golf, par Triband[00:24] Cat Quest II, par Gentlebros Games[00:36] Super Impossible Road, par Rogue Games, Inc. | Wonderful Lasers Inc.[00:55] Sneaky Sasquatch, par RAC7[01:14] Steven Universe: Unleash the Light, par Cartoon Network[01:26] Patterned, par BorderLeap[01:39] Exit The Gungeon, par Dodge Roll | Devolver[01:57] Punch Planet, par Block Zero | Sector-K Games[01:58] What The Golf, par Triband[02:00] Sneaky Sasquatch, par RAC7[02:01] Agent Intercept, par PikPokΕίναι βέβαιο ότι η Apple ελπίζει για την επιτυχία της Apple Arcade κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, γνωρίζοντας ότι πολλοί άνθρωποι θα λάβουν iPhone, iPad, Apple TV ή Mac στις 25 Δεκεμβρίου. Όλα αυτά τα μέσα προσφέρουν το Apple Arcade. Η υπηρεσία με κόστος € 4,99 / μήνα ή € 49,99 / έτος, δίνει πρόσβαση σε περισσότερα από 100 παιχνίδια. Δεν έχουν διαφημίσεις ή αγορές εντός εφαρμογής.