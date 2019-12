periergaa

Όταν "ανακαλύψαμε" εξωγήινους | Astronio X (#1)Τι συνέβη πραγματικά στο Ρόσγουελ; Γιατί έχει συνδεθεί ο Άρης τόσο πολύ με την εξωγήινη ζωή; Τι περνάει μπροστά από τον αστέρα KIC 8462852; Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς "Astronio X" θα δούμε τις 7 πιο σημαντικές περιπτώσεις όπου νομίσαμε ότι ανακαλύψαμε εξωγήινους. ►Πλέον έχει ενεργοποιηθεί στο YouTube η δυνατότητα να υποστηρίξετε το κανάλι! Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: https://ift.tt/35QLm4X ►Astronio στα social media: Instagram: https://ift.tt/2PegzWp Facebook: https://ift.tt/2zEV1gM Twitter: https://twitter.com/_Astronio_ ►Δείτε επίσης: 1. Υποστήριξη του καναλιού: https://www.youtube.com/c/Astronio/join 2. Το πλήρες ραδιοφωνικό θεατρικό έργο "Ο Πόλεμος των Κόσμων": https://www.youtube.com/watch?v=Xs0K4ApWl4g 3. Η περιγραφή της ανακάλυψης των Pulsars από την Jocely Bell: https://ift.tt/1DtcQ0g 4. Ιστοσελίδα της SETI για τον Nikolai Kardashev και το Κβάζαρ CTA-102 5. Η μελέτη για την υπόθεση διαλυμένων άστρων γύρω από το Tabby's star: https://ift.tt/34N6kjW 6. Το βίντεο της νεκροψίας του εξωγήινου: shorturl.at/mwJK0 7. Η σύνδεση του συμβάντος του Roswell και του Project Mogul: https://ift.tt/2SkLvtB 8. Μαρτυρίες για ανθρωπόμορφα αντικείμενα που έπεσαν από τον ουρανό: shorturl.at/bdfgy 9. Η σειρά Astronio X (Astronio eXplain) βασίζεται σε θέματα και ερωτήσεις που μου γράφετε πολύ συχνά σε μηνύματα ή σε σχόλια. Η αφορμή για αυτό το επεισόδιο ήταν οι συχνές ερωτήσεις που δέχομαι για τον αστέρα της Tabby και για το συμβάν του Roswell. Το θέμα του επεισοδίου πρωτοπαρουσιάστηκε σε Astronio Bar Quiz στην Αθήνα. ------- Παρουσίαση-Επιμέλεια: Παύλος Καστανάς Software: Space Engine, Universe Sandbox 2 Πηγές εικόνων: NASA, ESA, ESO, Pixabay (Creative Commons 3.0 License) Mods διαστημικών κατασκευών στο Space Engine: JackDole Μουσική: Audionautix - Nightrunner (Creative Commons License) Audionautix - Deep Space (Creative Commons License) Chris Zabriskie - Divider (Creative Commons License) Doug Maxwell - Space Chatter (Creative Commons License) Kevin Macleod - Lightless Dawn (Creative Commons License) The Whole Other - Incoming Transition (Creative Commons License) All music is under a Creative Commons 3.0 license found here: https://ift.tt/2PfqA5YΠεριγραφή:: Ταξίδια στο διάστημα! Μικρά βίντεο σχετικά με την αστροφυσική και τις θετικές επιστήμες. Όταν "ανακαλύψαμε" εξωγήινους | Astronio X (#1)