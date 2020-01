2020-01-04 13:20:33

Την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου κάνει πρεμιέρα το My Style Rocks στον ΣΚΑΙ, και η παραγωγή έχει αρχίσει ήδη να βγάζει στον αέρα τα trailer με τις πρώτες παίκτριες του ριάλιτι μόδας. Ανάμεσα στα ονόματα που μας έκαναν εντύπωση ήταν και αυτό της Τόνιας Κούμπα, η οποία δηλώνει τηλεπαρουσιάστρια. Η συγκεκριμένη διαγωνιζόμενη είχε δοκιμαστεί και στο παρελθόν για τις στιλιστικές της ικανότητες, αφού πριν δύο σεζόν συμμετείχε στην διαγωνισμό Fashion Blogger of the Year που παρουσίαζε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της «Φτιάξε καφέ να στα πω». Τότε, η επίδοξη παρουσιάστρια δεν είχε καταφέρει να αναδειχθεί νικήτρια, ωστόσο όπως φαίνεται δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να κυνηγά την τύχη της στον χώρο της μόδας.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ