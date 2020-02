parapona-rodou

Η Advocates Abroad εκπαιδεύει 15000 μετανάστες να υποδύονται τους Χριστιανούς διωγμένους για να παίρνουν άσυλοΆνθρωποι της Μη Κυβερνητικής ΟργάνωσηΣ (ΜΚΟ) με το όνομα Advocates Abroad πιάστηκαν σε βίντεο να παραδέχονται ότι διδάσκουν μετανάστες πώς να υποδύονται τους Χριστιανούς διωγμένους, τι να λένε, πώς να το λένε, πώς να μιλάνε, πότε να σηκώνονται, πότε να κάθονται, πώς να ζητούν διακοπή (της συνέντευξης), πώς να κλαίνε γοερά, πώς να διηγούνται περιστατικά διωγμών εναντίον τους και άλλα..Το έκαναν σε 15.000 ανθρώπους στην Ελλάδα και 2.500 αλλού.Έχει 380 υπαλλήλους και χιλιάδες εθελοντές από πολλά πανεπιστήμια του κόσμου Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο (στα αγγλικά) της Καναδής συγγραφέως Lauren_SouthernΣτοιχεία της ΜΚΟemail: cases@advocatesabroad.org καιemail: volunteer@advocatesabroad.org ,σελίδα στο facebook η οποία έκλεισε λόγω του σκανδάλου,λογαριασμός στο twitter ο οποίος επίσης έκλεισε λόγω του σκανδάλουλογαριασμός στο LinkedIn, ο οποίος επίσης έκλεισε λόγω του σκανδάλουιστοχώρος – ακόμα ενεργός – https://advocatesabroad.org/λογαριασμός στο instagram – ακόμα ενεργόςλογαριασμός στο youtube – ακόμα ενεργόςΟ λογαρισμός της στο facebook λίγη ώρα πριν τον κλείσουνΟρισμένα ακόμη στοιχείαΑντίδραση του εκπροσώπου του UNCHR στην Ελλάδα (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες)Αντίδραση του Πανεπιστημίου του Denver που υποστήριζε την εν λόγω ΜΚΟΧρηματοδότες της ΜΚΟΗ οργάνωση Day of Solidaritee, χορηγοί της οποίας είναι οι Liberal Democrats του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω βουλευτών του.Φοιτητική ένωση του πανεπιστημίου του CambridgeH MKO έχει ειδικό καθεστώς αποφυγής φόρου στις ΗΠΑ λόγω φιλανθρωπικής δράσης (American 501c3 tax-exempt organization)Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από το tweet που γνωστοποίησε το ζήτημα.====================Συνεργάτες από τον ιστοχώρο της ΜΚΟ – ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟ το γνωστό και μη εξαιρετέο Greek Helsinki Monitor του Παναγιώτη ΔημητράΑντιγραφή από την σελίδα – https://advocatesabroad.org/partners/ (προσέξτε επειδή ίσως κλείσει κι αυτή σύντομα)General PartnershipsGreek Helsinki Monitor (GHM) and Advocates Abroad collaborate most often on police brutality and civil rights violations claims in Greece to ensure asylum seekers are fully protected under the law and applicable fundamental human rights.SoldariTee is a national fundraiser campaign by Cambridge University students. Students from universities across the UK buy custom-made SolidariTees to wear on the ‘Day of SolidariTee’, with all the proceeds going to Advocates Abroad. SolidariTee has modeled these shirts in a photo campaign with over two hundred students and thirteen MPs, reaching the House of Commons.Visit www.etsy.com/market/advocates_abroad to purchase a SolidariTee shirt and support Advocates Abroad!AsyLex is a Swiss non-profit organisation, which supports asylum seekers in their procedure by providing free legal aid. All activities are financed by donations and made possible by a team of 50 volunteers. Advocates Abroad and Asylex have cooperated on a number of past and ongoing cases for refugees seeking protection and legal aid in Greece and Switzerland. https://www.asylex.ch/Legal Aid ClinicsAdvocates Abroad provides free weekly legal aid clinics in several regions of Greece, in conjunction with One Happy Family (Lesvos), The Imagine Center (Chios), Organization Earth (Athens), Oikopolis Center and Alkyone Center(Thessaloniki).Visit www.Facebook.com/AdvocatesAbroad/events for directions and hours of each clinic.The One Happy Family Community Center is a place which is built and run together with people from refugee camps on the Greek island of Lesvos.The Imagine Project is a dedicated group of trained volunteers helping refugees and asylum seekers in Greece to obtain skills that will serve them in their new lives, In Greece or the EU.K44 – a former car repair shop and renowned night club – is Organization Earth’s new location in downtown Athens that besides a co-working space doubles as a public space for community interaction. K44 provides a meeting point for social enterprises, NGOs, startups and grassroots groups.Alkyone and Oikopolis Refugee Day Centers in Thessaloniki aim to bring refugees and asylum seekers together for a range of cultural and recreational activities.Externship ProgramsAdvocates Abroad offers law students the opportunity to assist through its externship program. Currently, students of the University of Baltimore Law School (UBLS) and University of Denver Law School (UDLS) provide research briefs and country conditions reports to support the current asylum seeker claims of field teams.Πληφορορίες που δίνει η ίδια η ΜΚΟ για τον εαυτό τηςAbout Advocates AbroadAdvocates began operations in Northern Greece in February 2016, in response to the growing call for legal aid from refugees denied entrance at the Idomeni border. Since then, Advocates has run over 480 field missions in four countries. These missions of legal and non-legal aid that were provided often around the clock, ensured that more than 15,000 refugees in Greece and 2,500 outside of Greece have been informed of their rights.Legal Advocate Field Teams in GreeceAdvocates is currently running field missions on the Greek mainland, in Athens and Thessaloniki, as well as on the islands of Chios, Samos, Lesvos and Leros. Advocates are trained to operate in crisis situations and to provide reliable, timely, and accurate legal aid. Accordingly, field teams run legal aid clinics in various locations, and also visit camps and shelters where refugees reside. They provide critical assistance in preparing refugees and asylum seekers for their asylum interviews, and assist in family reunification applications and appeals. Advocates host information sessions for refugees and aid workers. We also document and report human rights abuses and violations. Greek Advocate attorneys provide court representation for asylum related claims.Remote TeamThe Remote Team consists of volunteer attorneys, many of whom previously served with us in the field, who are responsible for responding to questions and calls for support from refugees and asylum seekers submitted over Facebook and email. The team provides answers and advice on the spot, or refers to field teams or third parties.Research TeamThe Research Team consists of legal professionals and law students who support our Field Teams by producing high quality research reports on human rights conditions and legal questions. They focus both on country condition reports that are tailored to each asylum seeker’s individual claims, as well as on more overarching legal and human rights issues.Interpreters and TranslatorsAdvocates works with an indispensable group of volunteer translators and interpreters – both in the field and remotely – consisting of persons particularly skilled in one or more of the relevant languages as well as a group of dedicated refugee and asylum seekers in Greece.Medical Advocacy TeamsAdvocates has connected with a dedicated group of volunteer psychologists, trauma therapists and other medical professionals to attend to the needs of refugees and asylum seekers. They provide psychological evaluations and reports for asylum seekers, medical assistance, crisis intervention assistance, and support our Field Team members for their own mental health needs.Δείτε το άρθρο μας σχετικό με το θέμα:Σκανδαλώδης δράση ΜΚΟ στά νησιά. [ERCI, Advocates Abroad]21 November 2018Γράφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης.Δημοσιεύθηκε στήν Ἑστία, 20 Νοεμβρίου 2018Στίς 28 Αὐγούστου 2018 συνελήφθησαν 6 Ἕλληνες καί 24 ξένοι, ὅλοι μέλη τῆς Μή Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης ERCI (Emergency Response Centre International) στήν Μυτιλήνη. Η ΜΚΟ κατηγορεῖται γιά ἐμπλοκή σέ ὀργανωμένο ἐγκληματικό δίκτυο, τό ὁποῖο διακινοῦσε μετανάστες στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 2015. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ ὀργάνωση σταμάτησε ἀμέσως τήν λειτουργία της.Τήν περαμένη ἑβδομάδα (12/11/2018) ἡ Καναδή συγγραφέας Lauren Southern δημοσίευσε ἕνα ἰδιαίτερα αποκαλυπτικο βίντεο σχετικά μέ μία ἄλλη ΜΚΟ, τήν Advocates Abroad. Τό βίντεο ἔδειχνε μία συνομιλία τῆς διευθύντριας τῆς ἐν λόγω ΜΚΟ μέ ἕναν συνεργάτη τῆς Καναδῆς, σέ κεφετέρια τῆς Λέσβου.Ἡ διευθύντρια περιγράφει πῶς διδάσκουν στούς μετανάστες νά ὑποδύονται τούς Χριστιανούς, πῶς νά διηγοῦνται περιστατικά διωγμῶν ἐναντίον τούς στά κράτη ἀπό τά ὁποία προέρχονται, πῶς νά φέρονται στίς συνεντεύξεις τους μέ τίς ἀρχές, δηλαδή πῶς νά μιλᾶνε, νά κάθονται, κάθε πότε νά διακόπτουν, νά κλαῖνε μέ λυγμούς ὅταν ὑποτίθεται ὅτι θυμοῦνται βασανισμούς, πῶς νά περιγράφουν τήν γιορτή τῶν Χριστουγέννων ὡς τή Γέννηση τοῦ Σωτήρα. Ἰσχυρίζεται ὅτι ἀπαιτεῖται ἱκανότητα ἠθοποιοῦ ἀπό ἕναν μετανάστη προκειμένου νά πείσει τίς ἀρχές ὅτι εἶναι πρόσφυγας. Στό ἴδιο βίντεο φέρεται νά θεωρεῖ «ἠλίθιο» τό Εὐρωπαϊκό Γραφεῖο Ὑποστήριξης Ἀσύλου (EASO), τό ὁποῖο γελοιποιεῖ μέ τίς μεθόδους της.Στό τέλος, ὅταν ρωτᾶται ἐάν εὐσταθεῖ ὅτι ἡ ERCI πράγματι ἐμπλέκεται σέ παράνομη διακίνηση μεταναστῶν, ἀπαντάει «ἀφαλῶς ναί. Ὅλοι μας ἐμπλεκόμαστε ὡς ἕνα βαθμό, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία περί αὐτοῦ»!Η ΜΚΟ Advocates Abroad διαθέτει προσωπικό 380 ἀνθρώπων μέ ἐθελοντές ἀπό μεγάλα πανεπιστήμια (Denver, Ὀξφόρδη, Καίμπριτζ), ἔχει ὑποστηρικτές ἀπό πολιτικά κόμματα (Φιλελεύθεροι Δημοκράτες τοῦ ΗΒ), διαθέτει καθεστώς φιλανθρωπικοῦ ἱδρύματος στίς ΗΠΑ, ἔχει συνεργαστεῖ μέ μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς ὅπως ὁ Al Jazeera κλπ. Πρῶτο πρῶτο στή λίστα συνεργατῶν στήν ἰστοσελίδα τῆς ἐμφανίζεται τό «Ἑλληνικό Παραρητήρξιο Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι» τοῦ γνωστοῦ Παναγιώτη Δημητρᾶ. Τήν περυσινή χρονιά συνεργάστηκαν μέ 15000 μετανάστες στήν Ἑλλάδα, τούς ὁποίους μάλιστα ὀνομάζουν «πελάτες»!Μέ τή δημοσιοποίηση τοῦ βίντεο, ὁ ὑπεύθυνός της Ὑπατῆς Ἁρμοστείας γιά τήν προστασία τῶν προσφύγων τοῦ ΟΗΕ στήν Ἑλλάδα, Boris Cheshirkov τό χαρακτήρισε «ἀνησυχητικό». Ταυτόχρονα, ἡ ὀργάνωση ἔκλεισε τούς λογαριασμούς της στό facebook (μέ 138.000 μέλη) καί σέ ὅλα τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης γενικῶς. Διατήρησε ὅμως τόν ἰστοχῶρο της, ὅπου δύο ἡμέρες μετά, στίς 14 Νοεμβρίου, ἐξέδωσε μία απαντηση στίς καταγγελίες.Στήν ἀπάντηση αὐτή λέει ὅτι μέλη τῆς ΜΚΟ δέχονται ἀπειλές γιά τή ζωή τους, ὅτι ἀντικείμενο καί δέσμευσή τους εἶναι ἡ προστασία τῶν ζωῶν τῶν προσφύγων, ὅτι σέβονται τήν διαδικασία ἀπόδοσης ἀσύλου τῆς Ἑλλάδας, ὅτι ἔχουν ξένους ἐθελοντές τούς ὁποίους φιλοξενεῖ ἡ Ἑλλάδα καί ἔχουν Ἕλληνες φίλους, ὅτι αὐτοί πού τράβηξαν τό βίντεο εἶναι ἐξτρεμιστές καί αὐτό ἀποδεικνύεται(;) ἀπό τίς ἀπειλές πρός τή ζωή τους πού προκάλεσε ἡ δημοσιοποίηση τοῦ βίντεο καί ὅτι συνεχίζουν νά σέβονται τήν ἀκεραιότητα τῆς παροχῆς ἀσύλου. Μιλᾶνε ὅμως καί ἐπί τῆς οὐσίας τῶν καταγγελιῶν! Λένε ὅτι οἱ ἀπόψεις στό βίντεο ἦταν «ἀποσπασματικές» καί ὅτι παρόλο πού πράγματι προετοιμάζουν τούς «πελάτες» τους γιά τίς συνεντεύξεις, καί αὐτή εἶναι ἡ δουλειά τους, «δέν εἶναι ἀληθές» ὅτι τούς «ἐνθαρρύνουν νά ποῦν ψέματα».