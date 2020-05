freegr

To Ubuntu 20.04 LTS είναι, πλέον, διαθέσιμο για download, μετά από έξι μήνες ανάπτυξης και δοκιμαστικών εκδόσεων.Πρόκειται για την τελική και σταθερή έκδοση του πολυαναμενόμενου Ubuntu 20.04 LTS (Long Term Support) με την κωδική ονομασία ‘Focal Fossa'. Η έκδοση LTS έρχεται με 5 χρόνια εγγυημένη υποστήριξη, με αναβαθμίσεις ασφαλείας, αποσφαλμάτωσης και επιλεγμένου λογισμικού από την Canonical.Μπορείτε να κατεβάσετε το Ubuntu 20.04 LTS απευθείας από τον Ubuntu Image Server. Μόλις το σχετικό .iso αρχείο, μεγέθους 2,7 GB, κατέβει στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το εγγράψετε (burn image) σε κάποιο DVD ή με κάποιο εργαλείο όπως το Etcher ή Rufus σε κάποιο flash usb και να εκκινήσετε τον υπολογιστή με αυτό.Download Ubuntu 20.04 LTS (64-bit .iso)Download Ubuntu 20.04 LTS (.torrent)Το Ubuntu 20.04 αξιοποιεί τον Linux Kernel 5.4 και έχει γρηγορότερους boot χρόνους χάρη στους νέους αλγόριθμους συμπίεσης του πυρήνα που χρησιμοποιούνται. Έρχεται με νέους οδηγούς γραφικών, λογισμικό και εργαλεία.Τα σημαντικότερα νέα χαρακτηριστικά της δημοφιλούς διανομής είναι:Linux 5.4Improved ZFS install supportOEM logo displayed during bootGNOME Shell 3.36Performance improvementsNew Lock screenDo not disturb modeRefined app folder creationUpdated Settings panelsVisible ‘Suspend’ option in Status MenuOptional ‘dark’ themeFractional scaling supportSnap-based Ubuntu Software storeFeral Game Mode added to the archivesΌσοι χρησιμοποιούν ήδη το Ubuntu, μπορούν να αναβαθμίσουν απευθείας από τις εκδόσεις 19.10 και 18.04, κάτι που μάλλον είναι ευκολότερο σε σχέση με τη "φρέσκια" εγκατάσταση, καθώς μπορούν να διατηρήσουν το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό και αρχεία τους.Freegr network blog- News about pc, technology.