Ερωτώμενος για τα σενάρια πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμό, ο ΠρωθυπουργόςΚυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε στη συνέντευξή του στο STAR: "Ούτε ανασχηματισμό ούτε εκλογές, κοιτάξτε, να..ξεκινήσω με το δεύτερο.Εκλογές γιατί και για ποιον λόγο, επειδή προηγούμαστε;.. Η ελληνική κοινωνία πιστεύω ότι περιβάλλει την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά με αρκετή εμπιστοσύνη, και το κάνει επειδή πιστεύει ότι δεν είμαι τακτικιστής.Ότι το μέλημά μου είναι να κυβερνήσω όσο πιο καλά μπορώ και να τιμήσω την εντολή που πήρα. Πήρα εντολή τετραετίας. Ήρθαν τα πράγματα, δεν θα έλεγα, ανάποδα, αλλά μας προέκυψε μια πολύ μεγάλη κρίση τον πρώτο χρόνο. Αλλά, όπως σας είπα, ο πυρήνας της πολιτικής μας παραμένει ο ίδιος. Έχουμε 158 βουλευτές.Μια μεγάλη αποδοχή στην κοινωνία. Είμαστε πιο ισχυροί σήμερα πολιτικά από ότι ήμασταν στις 7 Ιουλίου όταν κέρδισα στις εκλογές. Δεν έχουμε συμπληρώσει καν χρόνο. Είμαστε Κυβέρνηση 10 μηνών και γίνεται συζήτηση για πρόωρες εκλογές; Τελείως ανεύθυνη αυτή η συζήτηση".Για τον ανασχηματισμό διευκρίνισε: "Ούτε ανασχηματισμό βλέπω λόγο να κάνω αυτή τη στιγμή. Πάντα, κάποια στιγμή θα γίνει κάποιος ανασχηματισμός. Αλλά, δεν είναι του παρόντος και πρέπει να σας πω...Δεν είναι του παρόντος ο ανασχηματισμός, γιατί θεωρώ ότι βασικά η Κυβέρνηση έχει βρει το βηματισμό της και δουλεύει καλά.Και υπάρχει κάποια λογική. Όλοι, όλα τα πολιτικά στελέχη να δοκιμάζονται και να έχουν κάποιο χρόνο να μπορούν να αποδείξουν ότι αξίζουν της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, ο οποίος και τους επέλεξε, αλλά όχι βιαστικές κινήσεις και κυρίως όχι κινήσεις που πηγαίνουν κόντρα στη λογική των πραγμάτων.Σκεφτείτε λίγο ότι το Φθινόπωρο μπορεί να έχουμε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας. Το μέλημά μας θα είναι η ανάταξη της οικονομίας. Το πολιτικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτω σκοπεύω να το επενδύσω, όχι να το σπαταλήσω.Και να το επενδύσω με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει μέρισμα, τόκο προς όφελος όλης της κοινωνίας και με το καλό όταν φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας, να μπορώ να κριθώ και εγώ για αυτά τα οποία έχω πετύχει".