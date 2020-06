dunamitis

Την εξιχνίαση της δολοφονίας του 49χρονου που βρέθηκε νεκρός σε λίμνη αίματος, μέσα στοδιαμέρισμα όπου διέμενε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.Ως δράστιδες ...ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν η 45χρονη σύζυγος και η 18χρονη κόρη του θύματος, εις βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοχρησία. Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μάνα και κόρη, ενεργώντας από κοινού, φαίνεται να εισήλθαν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο υπνοδωμάτιο του 49χρονου ιδιοκτήτη ταξί και αφού ακινητοποίησαν το θύμα με χρήση μαχαιριού, τον τραυμάτισαν θανάσιμα, επιφέροντάς του πολλαπλά τραύματα στον τράχηλο και τη δεξιά παρειά.Τον 49χρονο εντόπισε το βράδυ της ίδιας μέρας ο γιος του, που ειδοποίησε τις Αρχές.Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά την εις βάρος τους αποδιδόμενη ενέργεια, οι συλληφθείσες επιχείρησαν να αποκρύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία, αλλοιώνοντας -ταυτόχρονα- τη σκηνή του εγκλήματος.Στο πλαίσιο των ερευνών, το μαχαίρι που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε σε φρεάτιο όμβριων υδάτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη (ο Εύοσμος βρίσκεται στη δυτική πλευρά) και κατασχέθηκε ως πειστήριο.Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το κίνητρο της πράξης φέρεται να ανάγεται στο παρελθόν, καθώς, όπως κατήγγειλε η 45χρονη, ο σύζυγός της φέρεται να ασελγούσε κατ' επανάληψη εναντίον της κόρης τους (εκ των κατηγορουμένων) όσο εκείνη ήταν ανήλικη. Η ίδια, φαίνεται να κατέθεσε, ακόμη, ότι είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές με το θύμα.Δείτε βίντεο λίγα λεπτά μετά τον εντοπισμό του πτώματος: