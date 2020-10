Το Just The 2 Of Us επιστρέφει στο OPEN και ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με την απολαυστική παρέα των κριτών, τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή, ετοιμάζονται για την μεγάλη πρεμιέρα, ενώ υποδέχονται στην παρέα τους τη Λάουρα Καραϊσκου που θα παρουσιάζει τα δρώμενα στο Celebrity Room. Μαζί τους λαμπεροί διαγωνιζόμενοι που θα κάνουν αίσθηση, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις στους στο τραγούδι για καλό σκοπό.

Το τρέιλερ του σόου είναι στον αέρα του OPEN και σε αυτό ο Νίκος βάζει και πάλι δύσκολα, στους αγαπημένους του κριτές… Με όπλο τους όμως το χιούμορ, όλοι ανταπεξέρχονται στις δοκιμασίες του Νίκου και δείχνουν για ακόμα μια φορά τον καλύτερό τους εαυτό, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κώστα Καπετανίδη.













