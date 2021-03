tinanantsou.blogspot.gr

Ξεκίνησαν από την κουζίνα του σπιτιού τους, ψήνοντας ...ηλεκτρονικές πλακέτες στον φούρνο που μαγείρευαν το φαγητό τους. Σήμερα, έχουν πελάτες σε 45 χώρες του κόσμου και συνεργάζονται με τεράστιους επιχειρηματικούς κολοσσούς, κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και παγκόσμιους οργανισμούς, όπως η Google, η Pfizer, η Toyota, η Nike, η Jaguar, η HP Enterprise, η Nasa, το NYU, το Columbia University και το MIT.Οι τέσσερις φίλοι, συμφοιτητές και συγκάτοικοι, ο Kάρλος από την Κολομβία, ο Νίκο από το Βέλγιο, ο Άντριου από την Αμερική και ο Γιώργος Κυριακού από τη Θεσσαλονίκη, μοιράστηκαν το πάθος τους για την επιχειρηματικότητα και τη «δίψα» να πραγματοποιήσουν το όνειρο τους και κατάφεραν πρώτοι να κατασκευάσουν επιτραπέζιους εκτυπωτές και συναρμολογητές (Pick and Place) ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Αυτό το υλοποίησαν χρησιμοποιώντας μελάνες νανοσωματιδίων αργύρου, μηχανική όραση και τεχνητή νοημοσύνη, καλύπτοντας με πρωτοποριακό τρόπο, το κενό που υπήρχε στον συγκεκριμένο τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο και μειώνοντας εξαιρετικά τον χρόνο μετάβασης από το πρωτότυπο, στο τελικό προϊόν.Ο Γιώργος Κυριακού, ο οποίος ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη και μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα σε Αμερική κι Ευρώπη, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κυρίως στο να πείσει τον κόσμο ότι αυτό που κάνει με τους δύο φίλους του υπάρχει στα αλήθεια, αλλά και στον επόμενο στόχο της ομάδας, που είναι να κάνει την κατασκευή ηλεκτρονικών πλακετών τόσο προσβάσιμη και άμεση όσο οι 3D εκτυπωτές κατασκευής μηχανολογικών μερών.Όπως ο ίδιος περιγράφει, από τα προπτυχιακά χρόνια του στον Βόλο συμμετείχε σε σεμινάρια επιχειρηματικότητας. Όταν πήγε στο NYU, ο βαθμός των παροχών σε σεμινάρια, workshops, ομιλίες, ήταν εντυπωσιακός, όπως και τα κίνητρα που δίνονταν. «Ως φοιτητές συμμετείχαμε σε ενδοπανεπιστημιακούς διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας με έπαθλο 100.000 δολάρια, ποσά που τότε ήταν ασύλληπτα για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Ήμουν τυχερός που οι συγκάτοικοί μου μοιράζονταν το πάθος και το ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα. Μέσω του διαγωνισμού γνωρίσαμε εξαιρετικά άτομα και έπειτα από μερικούς μήνες και μερικές αποτυχημένες προσπάθειες (fail fast), κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος που απαιτούσε τη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλακέτας σαν παραδοτέο, συνειδητοποιήσαμε πόσες δυσκολίες έχει αυτή η διαδικασία. The rest is history (τα υπόλοιπα είναι ήδη γνωστά)...» επισημαίνει.Η BotFactory, η εταιρεία που δημιούργησε με τους φίλους του ο Γιώργος Κυριακού, κατασκευάζει επιτραπέζιους εκτυπωτές και συναρμολογητές (Pick and Place) ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, χρησιμοποιώντας μελάνες νανοσωματιδίων αργύρου, μηχανική όραση και τεχνητή νοημοσύνη για την κατασκευή πλακετών σε λίγες ώρες (αντί για μέρες ή σε πολλές περιπτώσεις εβδομάδες με τις σημερινές μεθόδους), μειώνοντας δραματικά τον χρόνο μετάβασης από το πρωτότυπο στο τελικό προϊόν.«Ψήναμε τις πλακέτες στον ίδιο φούρνο που κάναμε το φαγητό μας»«Ξεκινήσαμε από την κουζίνα του σπιτιού μας, ψήνοντας τις πλακέτες στον ίδιο φούρνο που κάναμε το φαγητό μας και έχοντας τα ηλεκτρονικά και μηχανολογικά κομμάτια να κείτονται στη μέση του σαλονιού», αναφέρει μ’ ένα πλατύ χαμόγελο και εξηγεί πως «από τότε (έχουν περάσει 7 χρόνια), έχουμε αλλάξει πέντε φόρες γραφείο, έχουμε κάνει μια επιτυχημένη Kickstarter καμπάνια και τρεις επενδυτικούς γύρους. Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε σε ανθρώπους που σχεδιάζουν ηλεκτρονικά κυκλώματα σε συνεχή βάση, όπως για παράδειγμα πανεπιστήμια, μεγάλες εταιρείες και ερευνητικά κέντρα. Στόχος μας είναι να κάνουμε την κατασκευή ηλεκτρονικών πλακετών τόσο προσβάσιμη και άμεση όσο οι 3D εκτυπωτές κατασκευής μηχανολογικών μερών».Αναφερόμενους στους πελάτες και τις χώρες όπου εξάγει η εταιρεία πλέον τους επιτραπέζιους εκτυπωτές και συναρμολογητές (Pick and Place) ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «σήμερα έχουμε πελάτες σε όλες τις ηπείρους και εξάγουμε σε 45 χώρες. Μερικοί από τους πελάτες μας είναι οι: Google, Lockheed Martin, AWS, Airbus, Bosch, Autodesk, Qualcomm, Intel, GE, Blue Origin, Apple, Pfizer, Toyota, Nike, Dr Pepper, Jaguar, HP Enterprise, Nasa, DoD, Medtronic, NYU, Columbia University και MIT».«Δυσκολευτήκαμε να πείσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι αληθινό»Η μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησε αυτός και οι φίλοι του, όπως υπογραμμίζει, ήταν να πείσουν τον κόσμο ότι αυτό που κάνουμε, υπάρχει στα αλήθεια. «Ειδικά τα πρώτα χρόνια που πηγαίναμε με τα σορτσάκια, τα t-shirt και τη νεανική ανεμελιά στα πρώτα μας Maker Faire, ο κόσμος δεν πίστευε ότι αυτό που τους λέμε είναι αλήθεια. Παρόμοιο πρόβλημα είχαμε με τους επενδυτές στη ΝΥ που έχουν συνηθίσει να επενδύουν σε εταιρείες λογισμικού χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech). Πηγαίνοντας με μία εταιρεία hardware ήμασταν το παράξενο και το άγνωστο μέσα στο δωμάτιο», εξηγεί.«Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων του εξωτερικού που γνωρίζω, θέλει κάποια στιγμή να γυρίσει πίσω», εκμυστηρεύεται και διευκρινίζει πως «ίσως είναι τα γνώριμα χρώματα, οι μυρωδιές, η βαβούρα, η γλώσσα ή ίσως είναι απλά οι αναμνήσεις».«Όπως μού είχε πει ένας ταξιτζής από το Μπαγκλαντές στη Νέα Υόρκη, σε άπταιστα ελληνικά: “ στην καρδιά μας, πατρίδα θα είναι πάντα η Ελλάδα”. Βέβαια, όσο μεγαλώνω τόσο πιο πολύ συνειδητοποιώ ότι τα μέρη έχουν λίγη σημασία. Το παν είναι οι άνθρωποι. Είμαι τυχερός και έχω κοντά μου άτομα και στις δύο μεριές του Ατλαντικού, που μπορώ να αποκαλώ οικογένεια (αδιάφορο αν είναι εξ αίματος ή όχι), αλλά όπως έμαθα με τον σκληρότερο τρόπο πολύ πρόσφατα, ο χρόνος που έχουμε μαζί τους είναι περιορισμένος», προσθέτει.Μόνιμος κάτοικος της Νέας Υόρκης, ο κ. Κυριακού τονίζει πως, «η Νέα Υόρκη είναι μία πόλη με απίστευτες ευκαιρίες, αλλά και τον ανάλογο ανταγωνισμό και δίψα για επιτυχία. Δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτηρίζεται ως αστική ζούγκλα (urban jungle). Αν έχεις μεράκι, πάθος, όρεξη και κουράγιο, είναι αλήθεια ότι λίγα μέρη στον πλανήτη μπορούν να σου προσφέρουν τους πόρους του μεγάλου μήλου. Είναι ένα καζάνι που βράζει, γεμάτο υπερκινητικούς ανθρώπους που δεν διστάζουν στιγμή να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, διαφορετικό, τολμηρό».Ερωτηθείς εάν στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει την ίδια επιτυχημένη συνέχεια το εγχείρημά του, επισήμανε πως «όπως για μας, σαν τεχνολογική εταιρεία hardware, θα ήταν δυνητικά πιο ταιριαστό αν ήμασταν στο Σαν Φρανσίσκο, έτσι και η Ελλάδα ίσως να μην ήταν τότε το πιο ταιριαστό μέρος να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα όμως αλλάζουν και υπάρχουν όλο και περισσότερες startups στην Ελλάδα που προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον και εντός και εκτός της χώρας. Αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, η Ελλάδα έχει εξαιρετικές δυνατότητες».Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου*Τις φωτογραφίες παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κυριακούhttps://www.amna.gr/macedonia/article/532408/Thessalonikios-exagei-ektupotes-kai-sunergazetai-me-NASA--Google-kai-Pfizer