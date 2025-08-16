Η Google ανακοίνωσε ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο χθες Τετάρτη εγκαινιάζοντας μια νέα λειτουργία “Καθοδηγούμενης Μάθησης” μέσα στο Gemini για να αντιμετωπίσει άμεσα το ChatGPT Study Mode της OpenAI. Η λειτουργία μετατρέπει το Gemini σε έναν δάσκαλο τεχνητής νοημοσύνης που καθοδηγεί τους μαθητές στα προβλήματα βήμα προς βήμα αντί να παρέχει απλώς απαντήσεις, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στη μάχη σε μια προσοδοφόρα εκπαιδευτική αγορά.

Η “Καθοδηγούμενη Μάθηση” διασπά πολύπλοκα θέματα σε διαχειρίσιμα τμήματα, ενσωματώνοντας εικόνες, διαγράμματα, βίντεο YouTube και διαδραστικές ερωτήσεις για να βοηθά τους μαθητές να οικοδομήσουν μια κατανόηση του “γιατί” και του “πώς” πίσω από τις έννοιες. Το εργαλείο προσαρμόζει τις εξηγήσεις στις ατομικές ανάγκες και παρέχει πολυτροπικές απαντήσεις σχεδιασμένες να ενισχύσουν την κριτική σκέψη παρά την παθητική κατανάλωση πληροφοριών – λύσεων.

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της Google είναι αξιοσημείωτη, καθώς έρχεται λίγο πάνω από μία εβδομάδα μετά που η OpenAI λάνσαρε το Study Mode για το ChatGPT στις 29 Ιουλίου. Και οι δύο λειτουργίες χρησιμοποιούν τη Σωκρατική μέθοδο, κάνοντας διερευνητικές ερωτήσεις για να καθοδηγήσουν τους μαθητές προς τις απαντήσεις αντί να παρέχουν άμεσες απαντήσεις.

Σύμφωνα με το TechCrunch, και οι δύο εταιρείες τοποθετούν τα εργαλεία τους ως βοηθήματα μάθησης παρά ως απλούς μηχανές απαντήσεων, αντιμετωπίζοντας τις ευρείες ανησυχίες ότι τα AI chatbots υπονομεύουν τη διαδικασία μάθησης παρέχοντας άμεσες λύσεις.

