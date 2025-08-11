Η Google επιβεβαίωσε ότι θα υπογράψει τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κίνηση 180 μοιρών μετά την αρχική της αντίρρηση.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά συχνά αποφεύγουν ρυθμίσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και διαφάνεια δεδομένων εκπαίδευσης. Ο επικεφαλής των παγκόσμιων υποθέσεων της Google, Kent Walker, τόνισε ότι ο κώδικας μπορεί να περιορίσει την καινοτομία αν εφαρμοστεί αυστηρά, και η εταιρεία στοχεύει να αποτρέψει κάτι τέτοιο. Παρά την αρχική αντίρρηση, η Google συνέβαλε με προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες έγιναν δεκτές, οδηγώντας σε ένα πλαίσιο που, σύμφωνα με την εταιρεία, θα προσφέρει στην Ευρώπη πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προβλέψεις της Google υποστηρίζουν ότι η εξάπλωση τέτοιων εργαλείων μπορεί να ενισχύσει την οικονομία της ηπείρου κατά 8% ετησίως μέχρι το 2034, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Τα οικονομικά αυτά οφέλη παρουσιάζονται ως κίνητρο για επιχειρήσεις στην ΕΕ να στηρίξουν τον κώδικα, ενώ η Google φαίνεται να επιδιώκει επιρροή στην εφαρμογή του. Ο Walker εξέφρασε ανησυχίες για αυστηρότερους κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων και υποχρεωτική αποκάλυψη εμπορικών μυστικών, που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις εξελίξεις. Η συμμετοχή στο τραπέζι διαλόγου δίνει πλεονεκτήματα σε σχέση με ανταγωνιστές που αποφεύγουν εθελοντικές δεσμεύσεις.Σε αντίθεση με τη Google, η Meta έχει αρνηθεί κατηγορηματικά να υπογράψει τον κώδικα, υποστηρίζοντας ότι θα θέσει περιορισμούς στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων. Η στάση αυτή έρχεται σε απόλυτη αρμονία με τα σχέδια της εταιρείας για τη δημιουργία "υπερνοημοσύνης". Η Microsoft εξετάζει ακόμη την πιθανότητα υπογραφής, ενώ η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Η ρύθμιση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πρόκληση για τις μεγάλες εταιρείες, που προωθούν τεχνολογίες ως απαραίτητες για το μέλλον. Προϊόντα όπως η αναζήτηση και το Android της Google έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ευρωπαϊκών ρυθμιστών εδώ και χρόνια, οπότε η έγκαιρη εμπλοκή στον κώδικα μπορεί να βοηθήσει στην πλοήγηση σε ένα ασταθές νομικό περιβάλλον.Η Ευρώπη προχωρά με γρήγορα βήματα σε ρυθμίσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση αποφεύγει περιορισμούς και πρόσφατα προσπάθησε να απαγορεύσει κρατικές ρυθμίσεις για δέκα χρόνια μέσω φορολογικού νομοσχεδίου. Ο Κώδικας Πρακτικής στοχεύει να δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια στις εταιρείες, έχοντας λάβει εισροές από πάνω από 1.000 ομάδες πολιτών, ακαδημαϊκούς και ειδικούς του κλάδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οι εταιρείες που υιοθετούν τον εθελοντικό κώδικα θα αντιμετωπίσουν λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια, διευκολύνοντας την συμμόρφωση με τον Νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που τέθηκε σε ισχύ πέρυσι.Σύμφωνα με τον κώδικα, η Google θα πρέπει να δημοσιεύει περιλήψεις δεδομένων εκπαίδευσης μοντέλων και να αποκαλύπτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ρυθμιστικές αρχές. Περιλαμβάνει επίσης οδηγίες για διαχείριση ασφάλειας και συμμόρφωση με τον νόμο, καθώς και τρόπους εναρμόνισης ανάπτυξης μοντέλων με ευρωπαϊκούς κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων. Εταιρείες όπως η Meta, που δεν υπογράφουν, δεν γλιτώνουν από υποχρεώσεις, καθώς όλες οι εταιρείες στην Ευρώπη πρέπει να συμμορφώνονται με τον Νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που αποτελεί το πιο λεπτομερές πλαίσιο για γενετική τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως.Ο νόμος απαγορεύει υψηλού κινδύνου χρήσεις, όπως σκόπιμη εξαπάτηση χρηστών, συστήματα κοινωνικής βαθμολόγησης και πραγματικού χρόνου βιομετρική σάρωση σε δημόσιους χώρους. Παραβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα έως 35 εκατομμύρια ευρώ ή μέχρι 7% του παγκόσμιου τζίρου της εταιρείας. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη συγκρίνεται με την εφεύρεση του ηλεκτρισμού για τις μεταμορφωτικές της δυνατότητες, οι ρυθμίσεις λειτουργούν σαν φρένα σε έναν αγώνα ταχύτητας, εξασφαλίζοντας ότι η πρόοδος δεν οδηγεί σε ανεξέλεγκτες συνέπειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη λάβει πάνω από 500 αιτήματα για διευκρινίσεις σχετικά με τον Νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη από την έναρξή του.