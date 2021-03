Οι Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.), Dove Cameron (Descendants) και Yana Perrault (Jagged Little Pill) έκλεισαν να πρωταγωνιστήσουν στον πιλότο του The Powerpuff Girls, το οποίο είναι η live-action μεταφορά της ομώνυμης σειράς κινουμένων σχεδίων που ετοιμάζει το CW.

Η Bennet θα υποδυθεί την Blossom Utonium, η Cameron θα ερμηνεύσει την Bubbles Utonium και η Perrault θα παίξει την Buttercup Utonium. Οι Diablo Cody και Heather Regnier (Veronica Mars, Sleepy Hollow) θα γράψουν το σενάριο και θα έχουν καθήκοντα ειδικού παραγωγού μαζί με τους Greg Berlanti, Sarah Schechter και David Madden θα είναι ειδικοί παραγωγοί.













Περισσότερα: superheronews

doriforosnews