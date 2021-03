2021-03-11 18:58:37

Άγιος Ευθύμιος, κτήτορας της μονής Ιβήρων



Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.



Saint Euthymios, founder of the Iviron monastery



Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.



