Άγιος Γεννάδιος ο ΒατοπαιδινόςΤοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, νάρθηκας καθολικού • 1783Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος, Αθανάσιος και Ναούμ εκ ΚορυτσάςSaint Gennadios of Vatopedi MoansteryWall painting • Xeropotamou monastery, Narthex of Katholikon • 1783Paintes: Constantinos, Athanasios and Naoum from KorçëΆγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός (λεπτ.)Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, νάρθηκας καθολικού • 1783Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος, Αθανάσιος και Ναούμ εκ ΚορυτσάςSaint Gennadios of Vatopedi Moanstery (detail)Wall painting • Xeropotamou monastery, Narthex of Katholikon • 1783Paintes: Constantinos, Athanasios and Naoum from KorçëΆγιος Γεννάδιος ο ΒατοπαιδινόςΤοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ ΓαλατίστηςSaint Gennadios of Vatopedi MonasteryWall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786Painter: Monk Makarios from GalatistaΆγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός (λεπτ.)Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ ΓαλατίστηςSaint Gennadios of Vatopedi Monastery (detail)Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786Painter: Monk Makarios from GalatistaΆγιος Γεννάδιος ο ΒατοπαιδνόςΤοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.Saint Gennadios of Vatopedi monasteryWall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.Άγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδνός (λεπτ.)Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.Saint Gennadios of Vatopedi monastery (detail)Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.Άγιος Γεννάδιος ο ΒατοπαιδινόςΤοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ ΒυζύηςSaint Gennadios of Vatopedi monasteryWall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820Painter: Monk Metrophanes from BizyeΆγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός (λεπτ.)Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ ΒυζύηςSaint Gennadios of Vatopedi monastery (detail)Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820Painter: Monk Metrophanes from BizyeΠηγή: saints-of-mount-athos