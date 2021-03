themaygeias

Το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός και τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν και πάλι, ωστόσο η άρση μέτρων που θα σημάνει την αρχή του τέλους για το πολύμηνο lockdown και τις οριζόντιες απαγορεύσεις, θα γίνει βάσει συγκεκριμένου σχεδίου και βημάτων. Πρώτα στο τραπέζι των αποφάσεων είναι τα κομμωτήρια και τα καταστήματα με click away, ενώ μερικές ημέρες αργότερα το σχέδιο θέλει να ανοίγουν τα μαγαζιά με φυσική παρουσία πελατών για ψώνια αφού προηγηθεί sms στο 13032, τον νέο αριθμό για μετακινήσεις σε καταστήματα που θα τεθεί σε ισχύ.Με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, αύριο Τετάρτη, συνεδριάζει εκτάκτως η επιτροπή του υπουργείου Υγείας για να επανεκτιμήσει τα μέτρα που είναι σε ισχύ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Παρότι τα κρούσματα του κορονοϊού και οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ δεν παρουσιάζουν μείωση και η πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία της χώρας είναι έντονη, η οικονομία πρέπει να επανεκκινήσει και σταδιακά η κοινωνία να επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Έτσι η κυβέρνηση σχεδιάζει έναν οδικό χάρτη εξόδου από τους περιορισμούς, λαμβάνοντας υπόψιν και την κόπωση του κόσμου, εξαιτίας των παρατεταμένων lockdown, η οποία έχει χτυπήσει «κόκκινο».Οι λοιμωξιολόγοι θα προχωρήσουν σε συνολική αξιολόγηση των μέτρων και θα τεθούν επί τάπητος ποια μπορούν να αλλάξουν. Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει κόπωση, καθώς έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος μάχης με την πανδημία του κορονοϊού και πλέον θα πρέπει να δοθεί ένας χρονικός ορίζοντας σταδιακής επανεκκίνησης δραστηριοτήτων, αναγνωρίζοντας πρώτα από όλα κατά πόσο συμβάλουν στη διασπορά της νόσου.Το χρονοδιάγραμμα του ανοίγματοςΌσον αφορά τα επόμενα βήματα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σοφίας Φασουλάκη και του OPEN TV, αυτό θα γίνει αρχικά σε δύο φάσεις:Στις 22 Μαρτίου θα ανοίξει πιθανότατα το λιανεμπόριο με την διαδικασία του click away και τα κομμωτήριαΣτις 29 Μαρτίου θα ανοίξουν τα καταστήματα, τα οποία οι πελάτες θα μπορούν να επισκέπτονται για διάστημα 3 ωρών με sms στο 13032Η κυβέρνηση έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της άλλωστε να ανοίξει το λιανεμπόριο, καθώς με αυτόν τον τρόπο διοχετεύονται χρήματα στην αγορά. Από την άλλη, οι καταστηματάρχες δηλώνουν ότι όσο αργεί το άνοιγμα των επιχειρήσεών τους τόσο αυτές οδεύουν σε λουκέτο. Οι προθέσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα του λιανεμπορίου φαίνονται από τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών αλλά και των ειδικών που επισημαίνουν πως πρέπει να μπει ένα όριο στο lockdown. O καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος πρόσφατα, μιλώντας στο OPEN TV, δήλωσε πως υπάρχει ένα όριο στο lockdown και δεν γίνεται να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο από τη στιγμή που στην ουσία δεν εφαρμόζονται τα μέτρα. «Τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου να αρχίζουν να ανοίγουν κάποια πράγματα και να δούμε και το self testing (δηλαδή το να μπορεί ο καθένας να κάνει μόνος του το rapid τεστ)» ανέφερε σχολιάζοντας πότε αναμένεται να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες όπως το λιανεμπόριο και τα σχολεία, ενώ χαρακτήρισε «μείζον ζήτημα» το άνοιγμα του τουρισμού.SMS 13032: Έτσι θα στέλνουμε μήνυμα για ψώνια στα καταστήματαΥπενθυμίζεται ότι όταν ανοίξουν τα καταστήματα, οι πελάτες θα μπορούν να τα επισκεφτούν στέλνοντας sms στο 13032. Το SMS στο 13032, όπως είχε γράψει το ethnos.gr, θα έχει χρονική διάρκεια τριών ωρών και ο νέος πενταψήφιος αριθμός είναι ήδη έτοιμος αλλά θα τεθεί σε εφαρμογή όταν ανοίξουν τα καταστήματα. Οι περιορισμοί, βέβαια, για το άνοιγμα του λιανεμπορίου δεν θα περιορίζονται μόνο στον χρονικό περιορισμό αλλά και στα άτομα που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος - βάσει του γνωστού κανόνα 1 άτομο ανά 25 τ.μ. - και την υποχρεωτική χρήση μάσκας.Το SMS στο 13032 θα έχει την εξής μορφή:Μετακίνηση, ονοματεπώνυμο, εμπορικό κέντροΗ απάντηση που θα δίνεται στους καταναλωτές είναι η εξής:Μετακίνηση σε εμπορικό κατάστημαΣτο μεταξύ, για τους υπόλοιπους λόγους θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι κωδικοί με SMS στο 13033Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό ή αιμοδοσία ή εμβολιασμό COVID-19, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά τρία άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.