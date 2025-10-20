Την περασμένη Παρασκευή ο Φάνης Λαμπρόπουλος έκανε την πρεμιέρα της νέας του εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη» μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Ο παρουσιαστής μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού», αναφερόμενος στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό.

«Επειδή έχει γίνει ολόκληρος ντόρος, ο Γιώργος Λιάγκας σε εμένα θα έρθει καλεσμένος. Το δίνω αποκλειστικό στον ίδιο τον Γιώργο Λιάγκα. Γιώργο μου ευχαριστώ πάρα πολύ! Και Γιώργο, έλα γρήγορα γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό θα είμαστε ανοιχτά», είπε αρχικά ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

«Δεν πας να κατακτήσεις το βουνό κατευθείαν. Αρχίζεις και σκάβεις, αν προλάβεις μπαίνεις μέσα. Δεν συγκρίνονται Νικολούλη και Αρναούτογλου που είναι απέναντι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσα χρόνια στην τηλεόραση και γι’ αυτό είναι εκεί που είναι. Είδα τα νούμερα τηλεθέασης. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή τη δουλειά την κάνουμε για τον κόσμο και αναγκαστικά κοιτάς τα νούμερα».

Και πρόσθεσε: «Έχω καλέσει πολύ κόσμο στην εκπομπή και οι περισσότεροι έχουν πει όχι! Δεν νομίζω να φέρουμε τον Αντετοκούνμπο που έφερε ο Αρναούτογλου, αλλά θα φέρω κάποιον ξάδερφό του! Έστειλα σε πολύ κόσμο να δει την εκπομπή αλλά ήταν λάθος γιατί δεν είχαν μηχανάκια της AGB».







Πάντως όπως αποκάλυψε η Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εκπομπή Ώρα για Ψυχαγωγία ο Γιώργος Λιάγκας θα εμφανιστεί στην εκπομπή Pet Stories.

Πηγή: tvnea.com