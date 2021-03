Αποδιοργάνωση… Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι βρίσκεσαι σε μία περίοδο της ζωής σου, που αισθάνεσαι ότι έχει χαθεί μέσα από τα χέρια σου ολοσχερώς ο ρυθμός, αισθάνεσαι λύπη; Είναι βέβαιο ότι στο περιπετειώδες ταξίδι της ζωής έχεις βρεθεί και εσύ που διαβάζεις τώρα αυτές τις γραμμές σε μία κατάσταση αποδιοργάνωσης, με έκδηλο το αίσθημα της αδυναμίας στην εύρεση του κατάλληλου δρόμου διεξόδου που θα σε βοηθήσει να ξεφύγεις από τις καταστάσεις που σε έχουν οδηγήσει στην απώλεια της ισορροπίας και της αρμονίας ! Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές, ένιωσες ότι έχασες τον έλεγχο , την διαχείριση ή και τη σταθερότητα . Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι καθώς παγιδεύεσαι στην κατάσταση της αποδιοργάνωσης, συνειδητοποιείς σταδιακά, ότι έχεις χάσει την ισορροπία και την αρμονία με ότι πιο πολύτιμο, τον ίδιο σου τον εαυτό Από + Διοργάνωση = Είναι η απώλεια της οργάνωσης, της ροής, της δομής, της εξέλιξης, του ρυθμού της ζωής. Η απώλεια αυτή προκύπτει σε περιόδους κρίσης και είναι μία κατάσταση άκρως φυσιολογική, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε εγκαίρως ότι είναι μία κατάσταση μετάβασης, στην οποία πολύ γρήγορα πρέπει να ανταποκριθούμε /αντιδράσουμε για να πάμε στο επόμενο στάδιο, στο στάδιο της οργάνωσης και του συντονισμού προκειμένου να βάλουμε την ζωή μας και πάλι σε μία πορεία… Σε περιόδους έντονων κρίσεων, η αποδιοργάνωση μας είναι τόσο ψυχική και πνευματική όσο και σωματική…Οι αναμενόμενες κρίσεις που περνάμε στη ζωή, στο σώμα μας που έχει ανάγκη από υγεία, μας αλλάζουν τους ρυθμούς, τις συνήθειες, μας ταρακουνούν πολλές φορές να πάμε μπροστά, να πάμε παρακάτω, να ξεφύγουμε από την βολή μας ή από ότι μπορεί να θεωρούσαμε έως τώρα σταθερό, σίγουρο ή και δεδομένο… Γιατί στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο και η αλλαγή είναι το μόνο σταθερό στοιχείο το οποίο και μας οδηγεί στην εξέλιξη αλλά και στην βαθύτερη γνώση του ίδιου μας του εαυτού! Why Self-Awareness Isn't Doing More to Help Women's CareersΤι γίνεται όμως όταν η αποδιοργάνωση παραμένει ως κατάσταση για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα;Διαβάστε το στο igynaika.gr by Evi Visvardi