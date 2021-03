Οι Babs Olusanmokun (Black Mirror, Dune), Christina Chong (Tom and Jerry, Black Mirror), Celia Rose Gooding (Jagged Little Pill), Jess Bush (Skinford, Les Norton) και Melissa Navia (Dietland, Billions) έκλεισαν για βασικούς ρόλους στο Star Trek: Strange New Worlds.

Το Paramount Plus ανακοίνωσε μέσω βίντεο την έναρξη των γυρισμάτων της σειράς. Οι Anson Mount, Ethan Peck και Rebecca Romijn θα επαναλάβουν τους ρόλους των Capt.













Περισσότερα: superheronews

doriforosnews