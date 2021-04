themaygeias

Τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στο λιανεμπόριο από την Δευτέρα 5 Απριλίου εξήγησε βήμα – βήμα ο γ.γ. Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης.Έτσι, από την Δευτέρα οι καταναλωτές θα πρέπει να στέλνουν μήνυμα στο 13032 με μόνο το ονοματεπώνυμό τους και με αυτό το μήνυμα και έχοντας μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο θα μπορούν για τρεις ώρες να κάνουν τα ψώνια τους είτε με click in shop (δηλαδή μέσα στο κατάστημα), είτε με click away (έξω από αυτό). Υπενθυμίζεται ότι στο click away οι αγορές γίνονται μόνο με κάρτα.Όπως εξήγησε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, το click away υπάρχει ως επιλογή καθώς όλοι οι πελάτες δεν θα μπορούν να μπαίνουν μέσα στο κατάστημα αφού υπάρχει ο περιορισμός 1 πελάτης ανά 25 τετραγωνικά και μέγιστο όριο 20 πελάτες. Τα ψώνια επίσης σε κάθε κατάστημα θα γίνονται με ραντεβού.Ο πελάτης θα πρέπει να έχει μήνυμα από το κατάστημα και στην συνέχεια και απόδειξη ότι ψώνισε από αυτό.Επίσης, όπως και με τα κομμωτήρια για ψώνια θα επιτρέπονται διαδημοτικές μετακινήσεις τις καθημερινές, πάντοτε με κλείσιμο ραντεβού τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.Ο κ. Σταμπουλίδης ξεκαθάρισε ακόμα ότι κλειστά θα είναι τα εμπορικά κέντρα, τα outlet και τα εκπτωτικά χωριά.Γεωργιάδης για λιανεμπόριο: Έτσι θα κάνουμε ψώνια στα καταστήματα - Πότε ανοίγει η εστίασηΤον στόχο της κυβέρνησης να μην ξανακλείσει το λιανεμπόριο επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης καλώντας παράλληλα τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα για τον κορονοϊό τόσο στα καταστήματα όσο και εκτός αυτών, ώστε να μην έχουμε πισωγύρισμα. Για την εστίαση, ο υπουργός σημείωσε πως «είμαστε κοντά στο να προτείνουμε το άνοιγμα, με χρήση των εξωτερικών χώρων». Ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας σε ερωτήσεις έκανε διευκρινίσεις για τη χρήση του sms στο 13032, για τις μετακινήσεις τα Σαββατοκύριακα, για το άνοιγμα σχολείων, γυμναστηρίων και πρακτορείων ΟΠΑΠ και για το ψάρεμα.Τι είπε για τα μέτρα στο λιανεμπόριοΌπως εξήγησε ο υπουργός «και για τα ψώνια από εμπορικά καταστήματα μπορεί κάποιος να μετακινηθεί από δήμο σε δήμο. Θα κλείνει ραντεβού ο καταναλωτής με το κατάστημα. Ο καταναλωτής μπορεί να μένει στην Κηφισιά και το κατάστημα να είναι στην Γλυφάδα. Με το 13032 θα έχεις ένα sms στο κινητό σου, που σου επιτρέπει να κάνεις αυτήν την συναλλαγή, πάντοτε με τήρηση των μέτρων για τον αριθμό πελατών στο κατάστημα. Αν έχεις και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο ραντεβού για ψώνια, θα μπορείς να το κάνεις, μέσα στις τρεις ώρες που δίνει περιθώριο το sms στο 13032». Διευκρίνισε πως «όταν κλείνεις ραντεβού θα πρέπει να έχεις απαντητικό sms ή mail από το κατάστημα, ως επιβεβαίωση για το ραντεβού, ώστε να μπορεί να γίνει ο έλεγχος, ενώ δεν θα μπορείς να στείλεις δεύτερο sms για ψώνια, μέσα στην ημέρα».Εξήγησε ότι «αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές που είναι σε "βαθύ κόκκινο". Το 13032 έχει φτιαχτεί για το λιανεμπόριο. Αντιλαμβανόμαστε ότι το λιανεμπόριο αντιμετώπιζε πολύ μεγάλη πίεση μετά από τόσο καιρό που ήταν κλειστό. Το άνοιγμα αφορά όλα τα καταστήματα, εκτός από αυτά σε mall και τα πολυκαταστήματα. Εάν η πρώτη εβδομάδα εξελιχθεί καλά, θα μπορούσαν να ανοίξουν και αυτά την επόμενη εβδομάδα».Όπως σημείωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, κάνοντας έκκληση στους πολίτες, «εάν κάποιος θέλει να παραβιάσει τα μέτρα, όση Αστυνομία και να έχεις, μπορεί να το κάνει. Δεν μπορείς να αστυνομεύσεις πέντε εκατομμύρια ανθρώπους στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πρέπει να μην σπαταλήσουμε την ευκαιρία. Θα είναι κρίμα να έχουμε πισωγύρισμα. Εμείς θέλουμε να μην ξανακλείσει το λιανεμπόριο, θέλουμε να ανοίγει σταδιακά».Το άνοιγμα του λιανεμπορίου ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς το απόγευμα της Τετάρτης. Τα καταστήματα θα ανοίξουν τη Δευτέρα, 5 Απριλίου, με τη χρήση ενός κωδικού στο 13032, άπαξ για 3 ώρες και με ένα πελάτη ανά 25 τ.μ. Να σημειωθεί ότι η επισκέψεις στα καταστήματα γίνονται μόνο με ραντεβού ενώ ακόμα δεν ανοίγουν τα εμπορικά κέντρα και τα mall.Τι δήλωσε για τις μετακινήσεις από δήμο σε δήμοΣε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις από δήμο σε δήμο, κάθε Σαββατοκύριακο, με χρήση του κωδικού 6 σε sms στο 13033, με έως 3 άτομα ή μια οικογένεια, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «μπορούν να μετακινηθούν οι πολίτες οπουδήποτε εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας ανά την επικράτεια ή εντός της Αττικής, εφόσον πρόκειται για κατοίκους του λεκανοπεδίου.«Τα κέντρα αισθητικής τηρούν τους κανόνες υγιεινής που τηρούνται από τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης νυχιών και θα έπρεπε να έχουν ανοίξει και την προηγούμενη φορά που άνοιξαν τα άλλα καταστήματα, θα έπρεπε να ανοίξουν και αυτήν την φορά, ωστόσο η επιτροπή είχε αντίθετη άποψη. Εγώ διαφωνώ προσωπικά με την εν λόγω απόφαση διότι γιατροί, με το πρόσχημα των επεμβάσεων, "κλέβουν" πελάτες από τα κέντρα αισθητικής, που αντιμετωπίζουν τώρα αθέμιτο ανταγωνισμό. Υπάρχει πληθώρα καταγγελιών από τα κέντρα αισθητικής και προσωπικά θεωρώ ότι δικαίως διαμαρτύρονται. Ας πει η επιτροπή ότι απαγορεύονται τέτοιες πράξεις και από τα ιατρεία και από τους δερματολόγους, να πει ότι δεν μπορεί να επιτρέπεται το laser στα ιατρεία και όχι στα κέντρα αισθητικής όπου γίνεται και παρουσία ιατρού. Θα προτιμούσα να απαγορευτούν παντού», είπε ο κ. Γεωργιάδης.Επεσήμανε ότι στην παρούσα φάση δεν γίνεται να ανοίξουν τα γυμναστήρια, διότι υγειονομικώς θεωρούνται εστίες μετάδοσης, λόγω των συνθηκών άθλησης όσων τα χρησιμοποιούν. Για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, ο υπουργός είπε ότι επίσης δεν δόθηκε έγκριση από την επιτροπή στην πρόταση του υπουργείου για να ανοίξουν από την Δευτέρα, προσθέτοντας ότι θα επανεξεταστεί το εν λόγω θέμα την ερχόμενη εβδομάδα.Η θέση του για την εστίαση και τα σχολείαΑναφορικά με την εστίαση, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «είμαστε κοντά στο να προτείνουμε το άνοιγμα της εστίασης, με χρήση των εξωτερικών χώρων». Ακόμη, ο υπουργός απέρριψε την κριτική και δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει «προβληματισμός» στην Επιτροπή των Ειδικών επειδή «καπελώνεται» από την Κυβέρνηση, απαντώντας ότι «η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνη. Πολλές από τις προτάσεις της κυβέρνησης δεν έγιναν δεκτές, ενώ υπήρξαν και τις προηγούμενες ημέρες πολλές αναφορές από μέλη της επιτροπής ότι θα έπρεπε να ανοίξουν πολλές δραστηριότητες, όμως αυτό τελικώς δεν έγινε. Είναι κρίμα να γίνεται σπέκουλα με τέτοια θέματα».«Μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα self test σε λίγες ημέρες θα φτάσουν στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες, θα δοθούν διευκρινίσεις τις επόμενες ημέρες. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για το άνοιγμα της αγοράς», σημείωσε ο υπουργός.Για τα σχολεία, ανέφερε ότι «η πίεση για το άνοιγμα των λυκείων προέρχεται από την ανελαστική ημερομηνία των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν μπορεί τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις χωρίς να έχουν μπει στην τάξη. Η υπόθεση αφορά δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και αυτό προκαλεί την μεγάλη πίεση για το άνοιγμα των σχολείων και συγκεκριμένα των τάξεων του λυκείου, διότι αυτό συζητάμε».Για το ψάρεμα, είπε ότι εφόσον τα Σαββατοκύριακα επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση, θα μπορούσε κάποιος, εντός των ορίων που επιτρέπεται, να πάει και για ψάρεμα.