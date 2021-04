themaygeias

Για το άνοιγμα του λιανεμπορίου την προσεχή Δευτέρα, τη σημασία των self test και το πότε θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία μίλησε ο καθηγητής παθολογίας – λοιμωξιολογίας, Χαράλαμπος Γώγος.«Για αποτυχίες δεν μπορούμε να πούμε, γιατί χωρίς τα μέτρα τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Υπήρχαν προβλήματα και τα κύρια προβλήματα είχαν να κάνουν με την εφαρμογή των μέτρων. Έχει να κάνει και με την κούραση του κόσμου. Όσο πιο πολύ διαρκεί κάτι, τόσο περισσότερο χαλαρώνει στο τέλος» σχολίασε στο MEGA, σχετικά με το lockdown.«Το πρώτο που κοιτάμε είναι η πίεση στο σύστημα υγείας και την παρατεταμένη ροή αυξημένων κρουσμάτων που ξεπέρασε αυτά που περιμέναμε, προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία, δίνοντας κάποιες ανάσες, και να ανοίξουν κάποιες λειτουργίες. Δεν είναι άνοιγμα του λιανεμπορίου, είναι αλλαγή στρατηγικής. Το κάθε ένα από τα καινούργια ανοίγματα θα επέχει 7-10 μέρες για να βλέπουμε την επιδημιολογική επιβάρυνση υπάρχει. Ως επιτροπή ζητήσαμε καθολικό rapid test σε επιχειρήσεις και μαγαζιά» πρόσθεσε σχετικά με την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου.Μάλιστα, ο κ. Γώγος εκτίμησε ότι η δυνατότητα μεγάλου αριθμού τεστ «πρώτα rapid και στη συνέχεια self test, θα βοηθήσουν σε περαιτέρω ανοίγματα.«Δεν κοιτάμε μόνο τον αριθμό των θετικών κρουσμάτων. Κοιτάμε τη θετικότητα, τους σκληρούς δείκτες στα νοσοκομεία, εισιτήρια – εξιτήρια, διασωληνωμένους. Έχουμε μια τάση εξισορρόπησης στα εισιτήρια και στα εξιτήρια. Σημαντικός δείκτης και ο αριθμός των κρουσμάτων γιατί τροφοδοτούν τα νοσοκομεία» συμπλήρωσε.Σε ότι αφορά στα σχολεία, έκανε λόγο ότι για να ανοίξουν με ασφάλεια, «πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα πολλών τεστ. Βασικό εργαλείο τα self test για να λειτουργήσουν τα σχολεία».