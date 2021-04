Ακόμη μια διεθνής διάκριση για τον Δημήτρη Νέζη, έρχεται να κάνει την έκπληξη τον Μάιο!

Ο μοναδικός Έλληνας τραγουδιστής στην λίστα, απέσπασε 6 υποψηφιότητες στα παγκοσμίου φήμης International Singer-Songwriters Association Awards 2021,τα οποία θα διεξαχθούν στην Ατλάντα των ΗΠΑ στις 7.8.2021.

Ο ταλαντούχος Έλληνας καλλιτέχνης, Δημήτρης Νέζης, ανάμεσα σε περισσότερες από 500 συμμετοχές παγκοσμίως, απέσπασε 6 υποψηφιότητες και ζητάει την δική σας ψήφο για να κερδίσει την πρωτη θέση στις κατηγορίες:

International Male vocalist of the yearInternational Male rising starInternational album of the year "remixed & unreleased"International Male single of the year "out of me"International Male songwriter of the yearInternational Male emerging artist.

Ψηφίστε (μία φορά καθημερινά ανά συσκευή) εδώ: https://www.poll-maker.com/QTQKDZZX8