greece-salonikia

Αίρεται ο μάξιμουμ αριθμός των 20 εντός των καταστημάτωνΠόσοι πελάτες θα ψωνίζουν εντός ανάλογα με τα τετραγωνικάΜόνο με click away η ΘεσσαλονίκηΠαραμένουν κλειστά τα μαγαζιά στην ΚοζάνηΜε διπλά self test ανά βδομάδα ανοίγουν από Δευτέρα τα ΛύκειαΜε διαδημοτικές για άσκηση το ΣαββατοκύριακοΜε προσεκτικά βήματα συνεχίζεται το σχέδιο αποσυμπίεσης του lockdown. Μετά το άνοιγμα του λιανεμπορίου, από Δευτέρα επανέρχονται στη δια ζώσης διδασκαλία οι μαθητές του Λυκείου, ενώ επαναλειτουργούν τα καταστήματα τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Αχαΐα, περιοχές που είχαν εξαιρεθεί από την αρχική απόφαση, λόγω υψηλής αύξησης του επιδημιολογικού φορτίου. Στην Κοζάνη, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας. Στις αλλαγές που αποφάσισε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αποσυμπίεσης του lockdown, εντάσσεται και η επαναλειτουργία και των καταστημάτων ΟΠΑΠ.Αλλαγές ωστόσο θα υπάρξουν και στα όρια των πελατών εντός των καταστημάτων. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, τόσο από τους καταστηματάρχες, όσο και από τους πελάτες, επέτρεψε στην κυβέρνηση να αυξήσει τον αριθμό των πελατών που θα μπορούν να ψωνίζουν ταυτόχρονα εντός των μαγαζιών, γεγονός που μόνο ως θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί από τους επαγγελματίες.Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση με sms 6 για άσκηση, αποφεύγοντας ωστόσο τα φαινόμενα συνωστιμού. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά έως τις 8 το βράδυ.Στις δηλώσεις του, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας διευκρίνισε ότι τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη θα ανοίξουν μόνο με click away, δηλαδή δεν θα γίνονται αγορές εντός των καταστημάτων. Στην Αχαΐα, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με καθεστώς που ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή τόσο με click away, όσο και με click in shop.Πιο αναλυτικά δήλωσε:Όσον αφορά στα μέτρα, αποφασίστηκαν:-Από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση το ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη.-Το λιανικό εμπόριο εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά αίρεται ο μάξιμουμ αριθμός των 20 ατόμων. Για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τετραγωνικά, 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά. Για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πελάτης.-Επιπλέον, η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα στην Αχαΐα, με click inshop και click away και η επαναλειτουργία στη Θεσσαλονίκη, με click away. Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά στην Κοζάνη».Σε ερώτηση για το αν εξετάζονται σενάρια «ανοίγματος» των μετακινήσεων από νομό σε νομό, ενόψει του Πάσχα, ο Νίκος Χαρδαλιάς ήταν ξεκάθαρος: Συγκεκριμένα τόνισε πως απέχουμε ακόμη τρεις εβδομάδες από το Πάσχα κι έτσι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή.Οι περιοχές στο βαθύ κόκκινοΣτο βαθύ κόκκινο από αύριο Σάββατο το πρωί μπαίνουν η περιφερειακή κοινότητα της Κω και ο δήμος Ήλιδας.Από το βαθύ κόκκινο στο κόκκινο πηγαίνουν από τη Δευτέρα η περιφερειακή κοινότητα Αιτωλοακαρνανίας, η περιφερειακή κοινότητα Αργολίδος, μέρος της περιφερειακής κοινότητας Φθιώτιδας, με εξαίρεση τον Δήμο Λαμιέων και του δήμου Λοκρών.Επίσης κατεβαίνουν επίπεδο οι δήμοι Mαντουδίου, Ιστιαίας – Αιδηψού, Κατερίνης, Αστυπάλαιας και Σκιάθου.Με διπλό self test εκπαιδευτικοί και μαθητέςΗ επιστροφή των μαθητών Λυκείου στις σχολικές αίθουσες θα γίνει με τα αυστηρά μέτρα που έχουν καθιερωθεί, δηλαδή με μάσκες σε όλους τους χώρους, ξεχωριστά διαλείμματα, ανοιχτά παράθυρα, καθαρισμό χεριών, συχνό καθαρισμό αιθουσών και θρανίων και όχι συνωστισμούς κοντινές αποστάσεις.Κομβικό σημείο στην επαναλειτουργία των σχολείων είναι η πραγματοποίηση των self test, τα οποία, τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές, στην παρούσα φάση, θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δύο φορές την εβδομάδα. Η παρουσία στο σχολείο κάθε Δευτέρα και Πέμπτη θα γίνεται με την παρουσίαση αποδεικτικού αρνητικού τεστ, το οποίο θα εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι γονείς θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν στον ΕΟΔΥ και ακολούθως να μεταβούν σε δημόσια δομή, όπου ο μαθητής ή η μαθήτρια, θα υποβληθούν σε νέο επιβεβαιωτικό τεστ. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να μεταβούν στη σχολική μονάδα.Κοντοζαμάνης: Τι πρέπει να κάνουμε αν το self test βγει «άκυρο»Δύο πολύ σημαντικές και πρακτικές ειδήσεις έδωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ο Βασίλης Κοντοζαμάνης. Ο υφυπουργός Υγείας δήλωσε ότι τα διπλά self test ανά βδομάδα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές Λυκείων θα ισχύουν για αυτό το πρώτο διάστημα, έως ότου μπει σε μία κανονική ροή η διαδικασία. Όπως διευκρίνισε ο κ. Κοντοζαμάνης, το επόμενο διάστημα τα σχολεία θα λειτουργούν με ένα self test ανά βδομάδα.Ρωτήθηκε επίσης για το τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες αν το self test δεν δώσει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση, δηλαδή, που βγει άκυρο. Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι αυτό είναι μία εξαιρετικά μικρή πιθανότητα.«Αν ωστόσο συμβεί κάτι τέτοιο, με το άκυρο αποτέλεσμα του self test, ο μαθητής θα μπορεί να μεταβεί σε μία δημόσια δομή και να υποβληθεί δωρεάν σε νέα τεστ», δήλωσε ο κ. Κοντοζαμάνης.