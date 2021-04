themaygeias

Τους όρους με τους οποίους θα αρχίσει η επαναλειτουργία του κλάδου της εστίασης από τη Δευτέρα 3 Μαΐου ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή o γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Πάνος Σταμπουλίδης κατά την τακτική ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, έκανε εκτεταμένη αναφορά και για τα εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά που επαναλειτουργούν από αύριο Σάββατο το πρωί.Κλάδος εστίασης- Σε καφέ και εστιατόρια θα μπορούν να κάθονται έως έξι άτομα ανά τραπέζι σε εξωτερικό χώρο- Δεν θα επιτρέπονται όρθιοι πελάτες, παρά μόνο καθήμενοι.- Οι αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια θα είναι: α) όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,90 μ., β) όταν τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στο 1,20 μ. και γ) όταν τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται σε 1,80 μ.- Δεν θα οριστεί ταυτόχρονα και μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών με βάση τα τετραγωνικά.- Θα λειτουργήσουν κανονικά και τα μπαρ, αλλά μόνο με καθήμενους πελάτες. Επιτρέπεται να είναι δίπλα δίπλα έως δύο σκαμπό. Η επόμενη δυάδα σκαμπό θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 1,5 μέτρου.- Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο φορές την εβδομάδα σε self tests. Το κόστος για το ένα self test θα καλύπτεται από το κράτος, ενώ για το άλλο από τον εργοδότη.To σχέδιο επανεκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων αναλυτικά- Σε κάθε τραπέζι θα πρέπει να υπάρχουν απολυμαντικά.- Οι εργαζόμενοι θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα.- Θα πρέπει να γίνεται απολύμανση των καταλόγων.- Η χρήση μπαρ επιτρέπεται από τους πελάτες με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και με απόσταση 1,5 μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό.- Οι χώροι εστίασης θα παραμένουν κλειστά από τις 23:00 έως τις 05:00, αλλά εξαιρούνται οι υπηρεσίες ντελίβερι με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ.Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν, όταν τους ζητηθεί στον έλεγχο θα πρέπει να φαίνεται από το TAXIS, ότι ο ΚΑΔ αποτελεί κυρία δραστηριότητα πριν την 1η Μαρτίου 2020. Παραμένουν σε αναστολή οι επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ 5621 και 5630 και οι οκταψήφιοι αυτών.Εμπορικά κέντρα - εκπτωτικά χωριάΠαράλληλα, από αύριο, Σάββατο 24 Απριλίου, θα επαναλειτουργήσουν με τις διαδικασίες καθορισμού ραντεβού click away και click inside και τα εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά καθώς και οι εμπορικές επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, με την ίδια μέθοδο. Από αύριο, Σάββατο 24 Απριλίου στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου επαναλειτουργούν και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αισθητικής.Οι καταναλωτές οφείλουν να κρατούν το SMS μήνυμα στο 13032 για να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής λειτουργίας και η έγκριση μετακίνησης που ισχύει για τρεις ώρες, ή τη βεβαίωση μετακίνησης. Το ωράριο λειτουργίας είναι προαιρετικό από τις 7πμ έως τις 8.30μμ τις καθημερινές, με εξαίρεση τη Μεγάλη Παρασκευή (ωράριο 1μμ με 7μμ) και Μεγάλο Σάββατο (7πμ με 6μμ).Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιεί self test μια φορά την εβδομάδα για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.