themaygeias

Ύστερα από τέσσερις ώρες οργασμού, αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο και να ζητήσει βοήθεια.Η Λιζ άρχισε να πανικοβάλλεται όταν είχε περάσει μιάμιση ώρα από τη στιγμή που έκανε σεξ με τον σύντροφο της, Έρικ, αλλά ο οργασμός της δεν σταματούσε. Όπως ανέφερε η ίδια στο “TLC’s Sex Sent Me To The ER”, αρχικά δοκίμασε να πιει ένα μεγάλο ποτήρι κόκκινο κρασί. Αργότερα πήρε αντιισταμινικά, αλλά δεν έκαναν τίποτα. “Πήρα το αφεντικό μου και του είπα ότι δεν μπορούσα να πάω στη δουλειά γιατί ήμουν άρρωστη. Τηλεφώνησα σε γιατρούς κάθε ειδικότητας, ζητώντας βοήθεια”.«Ξυπνήσαμε το πρωί και κάναμε σεξ. Η Λιζ είχε οργασμό αλλά φάνηκε να κρατάει... πολλή ώρα» αποκάλυψαν η Λιζ και ο σύντροφός της, Έρικ στο ντοκιμαντέρ «Το σεξ με έστειλε στην εντατική». Το ζευγάρι άρχισε να πανικοβάλλεται και μιάμιση ώρα μετά η Λιζ είχε δοκιμάσει τα πάντα για να σταματήσει τον οργασμό της αλλά χωρίς αποτέλεσμα. «Άρχισα να χοροπηδάω, ήπια ένα μεγάλο ποτήρι κόκκινο κρασί και πήρα αντισταμινικά. Τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα» θυμάται η Λιζ. «Πήρα το αφεντικό μου και του είπα ότι δεν αισθανόμουν καλά και έπειτα καλούσα κάθε είδους γιατρό προσπαθώντας να πάρω μια απάντηση για το τι συνέβαινε» λέει.Ο Έρικ της είπε ότι έπρεπε να πάνε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ετοιμάζονταν να της συνταγογραφήσουν valium όταν ο οργασμός σταμάτησε ξαφνικά, αρκετές ώρες αφότου είχε ξεκινήσει. «Βασικά δεν το πίστευα και ήμουν σίγουρη ότι από λεπτό σε λεπτό θα ξαναξεκινούσε» λέει η Λιζ.Ωστόσο, το πρόβλημα δεν λύθηκε εκείνη την ημέρα και η Λιζ παίρνει φαρμακευτική αγωγή για να ελέγξει τους οργασμούς της, που έκτοτε δεν σχετίζονται απαραίτητα με το σεξ. «Μπορεί να συμβεί ενώ βλέπω τηλεόραση ή περπατάω» εξηγεί η Λιζ που έφτασε να έχει μέχρι και 12 παρατεταμένους οργασμούς σε μία μέρα.H Λιζ ακολουθεί πλέον φαρμακευτική αγωγή, που τη βοήθησε να μειωθούν τα περιστατικά σε περίπου μία φορά το μήνα.Πηγή: Daily Star