Μετά από έξι μήνες που παρέμειναν κλειστά λόγω της πανδημίας τα καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα που ανοίγουν ξανά σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα.Ωστόσο, δεν παύουν να ισχύουν αυστηρά μέτρα και προϋποθέσεις. Εκτός από τις αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών, δεν επιτρέπονται οι όρθιοι πελάτες και η μουσική, ενώ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής, η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683 (ΦΕΚ Β 1814/29 -4-21) τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 3 Μαΐου και ώρα 6:00 π.μ έως την Δευτέρα 10 Μαΐου και ώρα 6:00 π.μ και επιτρέπεται:Η λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργία για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης (π.χ. εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering, εκτός από φοιτητικά εστιατόρια]) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο,β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών,γ) μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:- Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια- Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής- Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι- Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων (0.90εκ εάν δεν παρεμβάλλεται καρέκλα μεταξύ των τραπεζιών, 1.20εκ εάν παρεμβάλλεται στην πλευρά του ενός εκ των 2 τραπεζιών καρέκλα και 1.80εκ εάν παρεμβάλλονται στις πλευρές και των 2 τραπεζιών καρέκλες)- Χρήση μπαρ (εξωτερικός χώρος) με τοποθέτηση σκαμπό, 2 σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5μ για κάθε επόμενη δυάδα- Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.- Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).- Για τα καταστήματα τροφίμων και το λιανεμπόριο υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.Σημειώνεται ότι συνεχίζει να είναι σε αναστολή η λειτουργία υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (ΚΑΔ 56.21-catering).Για την μετάβαση στα καταστήματα εστίασης, οι πελάτες θα στέλνουν μήνυμα με τον κωδικό 6 στο 13033.Τα καταστήματα θα μπορούν να είναι ανοιχτά έως τις 22:45 και οι πελάτες θα πρέπει να φεύγουν εγκαίρως προκειμένου να έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους έως την έναρξη απαγόρευσης κυκλοφορίας στις 23.00. Αρκετά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 7 αύριο το πρωί.Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας του ωραρίου, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.Επίσης, μαγαζιά που βρίσκονται σε στοές ή δεν έχουν εξωτερικό χώρο θα συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο με take away και delivery.Υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)Υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ. 24525/18.4.21 (ΦΕΚ Β 1588/18.4.21) σύμφωνα με την οποία ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά 1 φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ 1 εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καλείται να παραστεί εκτάκτως στο χώρο εργασίας ο διαγνωστικός έλεγχος δύναται να διενεργείται και αυθημερόν. Η διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ενώ το αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει να δηλώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.self-testing.gov.gr ακολουθώντας τα σχετικά βήματα.Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, το οποίο δηλώνεται στην παραπάνω πλατφόρμα, θα πρέπει εντός 24 ωρών να διενεργηθεί επαναληπτικός έλεγχος (rapid test ή PCR) σε δημόσια ή ιδιωτική δομή. Εάν και σε αυτή την περίπτωση το τεστ είναι θετικό εκδίδεται η σχετική βεβαίωση από την δομή εξέτασης και τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σε κάθε περίπτωση όλα τα τεστ δηλώνονται στην παραπάνω πλατφόρμα.ΞενοδοχείαΟι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.Κατ' εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων και οι κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, καθώς και από τους διαμένοντες κατά την αναμονή,- μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι,- πληρότητα 50% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ' της παρ. Α του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 2161) επί της συνολικής εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/1,3 τ.μ).- Πληρότητα 40% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ' της παο. Α του άρθρου 14 τικ υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας επί της συνολικής εξωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/0,70 τ.μ).- Απαγόρευση ζωντανής μουσικής.- Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων/συναθροίσεων/ δεξιώσεων.Κυρώσεις1. Μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας ορίων πελατών, τήρησης κανόνων υγιεινής και απολύμανσης, ορίου ατόμων, απαγόρευσης μουσικής.Για επιχειρήσεις έως 20 τμ1η παράβαση - Διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 μέρες2η παράβαση - Διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 30 μέρες3η παράβαση - αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.Για επιχειρήσεις άνω των 20τμ έως 100τμ1η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 3.000 ευρώ, 25%-50% 5.000 ευρώ, 50%-75% 7.000, μεγαλύτερο του 75% 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 μέρες.2η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 10.000 ευρώ, 25%-50% 15.000 ευρώ, 50%-75% 20.000, μεγαλύτερο του 75% 30.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 μέρες.3η παράβαση - αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.Για επιχειρήσεις άνω των 100 τμ και έως 300 τμ1η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 10.000 ευρώ, 25%-50% 11.000 ευρώ, 50%-75% 13.000, μεγαλύτερο του 75% 15.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 μέρες.2η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 15.000 ευρώ, 25%-50% 25.000 ευρώ, 50%-75% 35.000, μεγαλύτερο του 75% 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 μέρες.3η παράβαση - αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.Για επιχειρήσεις άνω των 300 τμ1η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 15.000 ευρώ, 25%-50% 20.000 ευρώ, 50%-75% 25.000, μεγαλύτερο του 75% 30.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 μέρες.2η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 30.000 ευρώ, 25%-50% 35.000 ευρώ, 50%-75% 40.000, μεγαλύτερο του 75% 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 μέρες.3η παράβαση - αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.2. Υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.3. Παραμονή πελατών (η αναμονή για την παραλαβή επιτρέπεται) σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ευθύνης επιχειρήσεων, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΠΕ, κτλ) και αναστολή λειτουργίας 15 μέρες (και 300 ευρώ ανά πελάτη).4. Μη τήρηση αναστολής λειτουργίας επιχείρησης επιβάλλεται πρόστιμο στις επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κτλ) 5.000 ευρώ ενώ στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των χώρων 3.000 ευρώ.Τα στοιχήματα της κυβέρνησης. Το πακέτο των ενισχύσεων«Σε λίγο θα λειτουργήσει ξανά η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους και θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Η ώριμη συμπεριφορά μας πρέπει να κάνει αυτά τα βήματα σίγουρα ώστε σταδιακά να γίνουν περισσότερα», ήταν η εμβόλιμη σύσταση στις πρωθυπουργικές ευχές για τη Λαμπρή.Η συγκεκριμένη αποστροφή συνιστά, εν όψει και της σημερινής πρεμιέρας της εστίασης, τη φυσική συνέχεια στον διακηρυγμένο στόχο του οδικού χάρτη της σταδιακής επανεκκίνησης, ο οποίος όπως επανειλημμένα έχει τεθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι «ότι ανοίγει να μην χρειαστεί να ξανακλείσει».Για την κυβέρνηση άλλωστε, τα εικοσιτετράωρα που επακολούθησαν, μετά τον προσδιορισμό των πρώτων τριών σταθμών της επιστροφής στην κανονικότητα, αποτελούν ένα χρονικό διάστημα διαδοχικών δοκιμασιών και ανάλογων στοιχημάτων που πρέπει να κερδηθούν.Η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων δεν εστιάζει μόνο στο υγειονομικό σκέλος αλλά και στην βιώσιμη επαναφορά των κλάδων στην οικονομική ζωή. Γι’αυτό το πεδίο έχει εκπονηθεί και θα ξεδιπλωθεί το προσεχές διάστημα, ένα μπουκέτο παρεμβάσεων ρευστότητας, συνολικού ύψους περί τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπέρ των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.Τα συγκεκριμένα κονδύλια θα αποτελέσουν και το οικονομικό οξυγόνο προς τις επιχειρήσεις που θα διαδεχτεί τον «αναπνευστήρα» της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στο πλαίσιο της οποίας -με τα παρόντα δεδομένα- δεν αναμένεται να ανοίξει και όγδοος κύκλος. Η εστίαση, όπως έχει προαναγγελθεί, είναι μέσα στις τέσσερις κατηγορίες, άμεσης στήριξης μέσω του ΕΣΠΑ, καθώς ανήκει στους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους η υγειονομική κρίση έχει καταφέρει σημαντικά πλήγματα.Έτσι κατά προτεραιότητα θα λανσαριστεί η επιδότηση τού κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων της εστίασης με 330 εκατ. ευρώ. Η λειτουργία της ειδικής πλατφόρμας, προγραμματίζεται έως στις 10 Μαΐου, με το επικρατέστερο σενάριο να θέλει το άνοιγμα της έως την ερχόμενη Παρασκευή 7 Μαΐου. Το ποσό τής ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί τού τζίρου τού 2019, με πλαφόν την χορήγηση 100.000 ευρώ. Βασικό κριτήριο είναι η μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.Σε δεύτερη φάση έχει σχεδιαστεί ένα τρίπτυχο ενισχύσεων, επίσης μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν στους παιδότοπους, στα γυμναστήρια και στους δικηγόρους. Ο σχετικός προϋπολογισμός αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή μεταξύ των 250 έως και των 350 εκατομμυρίων ευρώ, και θα κατευθύνεται στη δημιουργία κεφαλαίου κίνησης για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες.Το επόμενο «πάσο» θα αφορά στον τουρισμό. Χρονικά προσδιορίζεται αρκετά αργότερα αλλά θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή την επιδότηση του κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ στον «κουμπαρά» του συγκεκριμένου προγράμματος θα υπάρχουν περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ. Ως πιθανό ορόσημο για την έναρξη του σχετικού προγράμματος θεωρούνται τα τέλη του τρέχοντος μήνα ή το αργότερο οι αρχές του επόμενου.Σχεδόν σίγουρη θεωρείται η χρονική επέκταση της ισχύος του μέτρου της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για την συγκεκριμένη δράση θα κινητοποιηθούν πόροι, σχεδόν 100 εκατομμυρίων ευρώ.Κομβική θεωρείται η μέριμνα για την επιδότηση παγίων δαπανών. Ένα πρόγραμμα που προβλέπει την οικονομική αιμοδότηση, με 500 εκατομμύρια ευρώ, των επιχειρήσεων για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.Πηγή: themaygeias.gr και ΑΠΕ-ΜΠΕ