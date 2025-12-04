2025-12-04 16:58:23

Νωρίτερα από το αναμενόμενο, ετοιμάζεται να ανοίξει και πάλι τις πύλες του για το κοινό το Μετρό της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες των Μακεδονικών Νέων. Αντί για την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, όλα δείχνουν ότι η πολυαναμενόμενη επαναλειτουργία του υπόγειου μέσου σε σταθερή τροχιά θα γίνει τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου ή την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, δηλαδή δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα από τον αρχικό sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ