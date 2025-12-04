2025-12-04 16:58:23
Φωτογραφία για Μετρό Θεσσαλονίκης: Φουλ για επιστροφή νωρίτερα από τον προγραμματισμό – Πάει για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας το άνοιγμα
Νωρίτερα από το αναμενόμενο, ετοιμάζεται να ανοίξει και πάλι τις πύλες του για το κοινό το Μετρό της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες των Μακεδονικών Νέων. Αντί για την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, όλα δείχνουν ότι η πολυαναμενόμενη επαναλειτουργία του υπόγειου μέσου σε σταθερή τροχιά θα γίνει τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου ή την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, δηλαδή δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα από τον αρχικό sidirodromikanea
Αυτή η σειρά του MEGA που αγαπήθηκε ξεκίνησε γυρίσματα για νέο κύκλο
Αυτό το κανάλι έψαξαν στην Google οι τηλεθεατές
