Η AMD φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε σημαντικές βελτιώσεις μετά την αρχιτεκτονική RDNA 4, με βάση τις νέες πατέντες που αποκαλύπτουν μια σειρά τεχνολογικών καινοτομιών εστιασμένων στην απόδοση του ray tracing, στην αποδοτικότητα της χρήσης μνήμης και στην καλύτερη διαχείριση του shader workload.

Κύριες τεχνολογικές καινοτομίες

Dense Geometry Format (DGF): Πρόκειται για μια νέα μέθοδο συμπίεσης γεωμετρικών δεδομένων τρισδιάστατων μοντέλων με στόχο τη σημαντική μείωση του χώρου αποθήκευσης και της χρήσης μνήμης. Η DGF διατηρεί υψηλή ακρίβεια και συνδεσιμότητα, επιτρέποντας την ταχύτερη και πιο αποδοτική επεξεργασία σύνθετων σκηνών σε πραγματικό χρόνο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις απαιτητικές εφαρμογές ray tracing.

Streaming Wave Coalescer (SWC): Ένα hardware module που βελτιώνει τον συντονισμό και την εκτέλεση των πολλαπλών νημάτων shader, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και αυξάνοντας την αποδοτικότητα της GPU σε πολύπλοκα rendering workloads. Αυτή η τεχνολογία μοιάζει με αντίστοιχες υλοποιήσεις ανταγωνιστών και έχει ως στόχο να αναβαθμίσει το processing flow μέσα στην GPU.

Βελτιστοποιήσεις στον υπολογισμό τομής ακτίνων (ray intersection): Νέες μέθοδοι που χρησιμοποιούν εξελιγμένα bounding volumes και παράλληλη επεξεργασία για πιο γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση των διαδικασιών ray tracing.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τους χρήστες και την αγορά

Αν αυτά τα χαρακτηριστικά τελικά ενσωματωθούν στην επόμενη γενιά προϊόντων, αναμένεται η AMD να προσεγγίσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τα επίπεδα απόδοσης της Nvidia στον τομέα του ray tracing και του υπολογιστικού rendering. Θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα, η ενεργειακή κατανάλωση και η απόδοση, τόσο για gamers όσο και για δημιουργούς περιεχομένου ή επαγγελματίες που βασίζονται σε ισχυρές GPU.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωρά στη συγχώνευση των gaming (RDNA) και data center (CDNA) αρχιτεκτονικών σε μία ενιαία πλατφόρμα (UDNA), που υπόσχεται μεγαλύτερη ευελιξία και ομοιογένεια στην απόδοση τόσο σε καταναλωτικά όσο και σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.Συμπέρασμα

Η ανάλυση των πατεντών παρέχει μια πρώτη εικόνα των δυνατοτήτων και εξελίξεων που φέρνει η AMD μετά το RDNA 4. Πρόκειται για τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην αγορά των GPU, ειδικά στα graphics heavy workloads και το ray tracing. Ωστόσο, επειδή όλα αυτά βασίζονται σε πατέντες και όχι επίσημες κυκλοφορίες, απαιτείται επιφυλακτικότητα. Η επίσημη οριστικοποίηση των χαρακτηριστικών της επόμενης γενιάς αναμένεται στα τέλη του 2025 και μέσα στο 2026, μαζί με τις ανακοινώσεις των RDNA 5 και UDNA.

Η πληροφόρηση βασίστηκε στην ανάλυση της κοινότητας Reddit και δημόσια προσβάσιμων πατεντών της AMD, που αποκαλύπτουν τις πιθανολογούμενες τεχνολογικές κατευθύνσεις πριν την επίσημη επιβεβαίωση.

Η αναλυτική αφετηρία αυτής της δημοσίευσης αντλήθηκε από την κοινότητα του Reddit, όπου οι χρήστες συγκεντρώνουν, αναλύουν και σχολιάζουν τις δημόσιες πατέντες της AMD, συμβάλλοντας στην αποκωδικοποίηση των μελλοντικών τάσεων ανάπτυξης της εταιρείας.

