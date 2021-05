sidirodromikanea

Ο Όμιλος Rail Cargo της BBB συνδέει το Μπρνο στην Τσεχική Δημοκρατία και το Köseköy στην Τουρκία με δύο κρίσιμες κινήσεις. Από τις 5 Μαΐου, ξεκίνησε μια νέα σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Μπρνο και Βουδαπέστης με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα. Επιπλέον, αυξάνει τα υπάρχοντα δρομολόγια μετ 'επιστροφής μεταξύ Βουδαπέστης και Köseköy σε δύο την εβδομάδα για να διευκολύνει τη διασύνδεση μεταξύ Κεντρικής Ευρώπης και Τουρκίας.Γράφει ο Νίκος ΠαπατόλιοςΗ Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Τουρκία θα έχουν απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση από τώρα και στο εξής, βάσει συχνών δρομολογίων, επικαιρότητας και υπηρεσιών τελικού χειρισμού που προσφέρονται από την RCG. Το τρένο που αναχωρεί από τον τερματικό σταθμό Brno του εμπορευματοκιβωτίου θα περάσει από τον τερματικό σταθμό της Βουδαπέστης Bilk, το Curtici στη Ρουμανία και την Κωνσταντινούπολη πριν φτάσει στο Köseköy. Δεδομένου ότι ο Köseköy βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Τουρκίας, το τρένο θα περάσει επίσης μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας Marmaray που συνδέει τους ευρωπαϊκούς και ασιατικούς χώρους της χώρας.Μπρνο προς Köseköy. Πηγή: ÖBBΟλοκληρωμένο δίκτυοΓια άλλη μια φορά, η RCG αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του δικτύου TransFER σε όλη την Ευρώπη. Τους τελευταίους δύο μήνες, η σιδηροδρομική εταιρεία με έδρα την Αυστρία έχει δει μια έκρηξη δραστηριοτήτων σε πολλές διαφορετικές περιοχές. Συγκεκριμένα, συνεχίζει να αναβαθμίζει τις υπάρχουσες υπηρεσίες προσθέτοντας περισσότερες μετρήσεις και χωρητικότητα ή ξεκινώντας νέες, όπως αυτή μεταξύ της Bro και της Βουδαπέστης, που πάντα ενδιαφέρεται να διατηρήσει το δίκτυό της καλά συνδεδεμένο και άψογο.Μεταξύ των τελευταίων εξελίξεων, μπορεί κανείς να βρει την εντατικοποίηση των ταξιδιών μεταξύ Τεργέστης-Βιέννης-Λιντς και μεταξύ Λιντς-Ουέλς-Ντούισμπουργκ. Επιπλέον, η έναρξη μιας διατροπικής υπηρεσίας μεταξύ Βερόνα και Αννόβερου δεν μπορεί να γίνει απαρατήρητη. Τέλος, η RCG δραστηριοποιείται επίσης στο New Silk Road, καθώς πριν από ένα μήνα, έλαβε το δεύτερο τρένο από το Ganzhou προς τον τερματικό του στη Βουδαπέστη.Η Βουδαπέστη γίνεται κόμβοςΤο Terminal Bilk της εταιρείας στη Βουδαπέστη αποκτά σταδιακά μεγάλη σημασία ως κόμβος σταυροδρόμι και σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Η ουγγρική πόλη προσφέρει έναν υπερσύγχρονο τερματικό εμπορευματικών μεταφορών που διευκολύνει εκτεταμένες υπηρεσίες και συνδέσεις με πολλούς ευρωπαϊκούς προορισμούς και το New Silk Road μέσω των χωρών της ΚΑΚ και της Κεντρικής Ασίας.Ειδικότερα, η Βουδαπέστη προσφέρει άμεση πρόσβαση στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, αλλά και στο λιμάνι του Koper, στα Βαλκάνια και στο λιμάνι του Πειραιά. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ή την Τουρκία, για παράδειγμα, ως πύλες, αποκτά πρόσβαση στο New Silk Road και αντίστοιχα στην Κίνα.https://www.railfreight.com/railfreight/2021/05/06/rcg-links-brno-to-budapest-and-further-to-turkey/Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης