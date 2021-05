Satellite images over the western Peloponnese show coastal erosion. Credit: European Space AgencyΣε συνεχή εξέλιξη βρίσκεται η ακτογραμμή της Ελλάδας, με κάποιες ακτές να προεκτείνονται προς τη θάλασσα και άλλες αντίστροφα να συρρικνώνονται λόγω διάβρωσης, όπως αποκαλύπτουν εκατοντάδες δορυφορικές εικόνες σε βάθος 25ετίας (1995-2020), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).Εδώ και δεκαετίες οι παράκτιες περιοχές σε πολλά μέρη της Γης υπόκεινται σε μεταβολές λόγω αστικοποίησης, αύξησης του πληθυσμού, της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, των καταιγίδων και άλλων παραγόντων.Οι ακτές είναι από τις πιο δυναμικές περιοχές του πλανήτη και η παρατήρησή τους από το διάστημα βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη διαχρονική εξέλιξή τους και έτσι να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές να πάρουν μέτρα προστασίας, αν χρειάζεται.Το ερευνητικό πρόγραμμα Space for Shore της ESA, με τη συμμετοχή ειδικών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα (μέσω του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και της εταιρείας Terraspatium με έδρα το Κορωπί), παρακολουθεί δορυφορικά τις ακτές. Πρόσφατα, η Terraspatium και η γαλλική εταιρεία i-Sea, με έδρα το Μπορντό, επεξεργάστηκαν εκατοντάδες δορυφορικές εικόνες, πολλές από τις οποίες προέρχονταν από την ευρωπαϊκή δορυφορική αποστολή Copernicus Sentinel-2, αναλύοντας περισσότερα από 900 χιλιόμετρα ακτογραμμής στην Ελλάδα, συγκεκριμένα σε Πελοπόννησο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.Η μελέτη αναδεικνύει πόσο ευάλωτη σε μεταβολές είναι η ακτογραμμή της χώρας μας και εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια η διάβρωση θα αυξηθεί. Πάντως, περίπου το 40% των ακτών που αναλύθηκαν διαχρονικά δείχνουν μια τάση μεγέθυνσής τους προς τη θάλασσα λόγω της προοδευτικής συσσώρευσης νέων ιζημάτων από την ξηρά. Από την άλλη, σχεδόν το 10% των εν λόγω ακτών υπόκεινται σε διάβρωση μεγαλύτερη των τριών μέτρων ετησίως.Τα δέλτα και οι εκβολές των ποταμών, καθώς και τα ακρωτήρια, φαίνεται να είναι οι πιο εκτεθειμένες περιοχές, με την υποχώρηση της ακτής σε αυτά τα μέρη να μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 30 μέτρα τον χρόνο.Η Γαλλίδα μηχανικός Aurelie Dehouck, επικεφαλής της i-Sea και συντονίστρια της ερευνητικής κοινοπραξίας Space for Shore, σχολίασε ότι «κατά τα τελευταία 25 χρόνια η ανάλυσή μας αποκάλυψε μια έντονη μεταβλητότητα στις ακτογραμμές της Ελλάδας, με υπερβολικά δυναμικές, κατά τόπους, αλλαγές». Γι’ αυτό, πρόσθεσε, «είναι ανάγκη να παρακολουθείται συνεχώς η παράκτια δυναμική, για να γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση των παραλιών».Χάρη στα πολλά νησιά της, η Ελλάδα έχει ακτογραμμή μήκους συνολικά 13.676 χιλιομέτρων, τη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μεσόγειο, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.Πηγή: http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Space_for_our_climate/Monitoring_coastal_changes_in_Greecehttps://www.msn.com/