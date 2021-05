themaygeias

Από δύο self test θα μπορούν να προμηθεύονται από αύριο, Δευτέρα 24 Μαΐου και μέχρι την 29η Μαΐου, όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.Το ένα τεστ θα είναι για την τρέχουσα εβδομάδα ενώ το δεύτερο για την επόμενη.Μάλιστα, γίνεται και ισχυρή σύσταση να χρησιμοποιείται το τεστ στις αρχές της εβδομάδας.Διευρύνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάθεση των self test σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας, με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στις πλατφόρμες της Εργάνης, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και της απογραφής, για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.Όπως δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγωστόπουλος, τα τεστ θα είναι υποχρεωτικά για τον ιδιωτικό τομέα την επόμενη εβδομάδα:«Θα είναι για τον ιδιωτικό τομέα υποχρεωτικά την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει ένα τεστ ανά εβδομάδα, θα μπαίνει κανείς στην πλατφόρμα του gov.gr, στο self-testing. gov.gr και μετά όταν κάνει τη δήλωση κάποιος, παραπέμπεται αυτόματα στην Εργάνη οπού και δηλώνει το αποτέλεσμα, είτε θετικό είτε αρνητικό. Το ίδιο ισχύει για το δημόσιο και για τους ελευθέρους επαγγελματίες»Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την Παρασκευή είχαν διατεθεί συνολικά 13.596.127 self test σε 3.251.334 πολίτες και έχουν υποβληθεί 9.072.577 ψηφιακές δηλώσεις.Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν τη χώρα μας στην κορυφή της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στις 4 πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών test σε μαζική κλίμακα, βάσει του ECDC.Την ίδια ώρα, έχουν καταγραφεί 19.641 θετικά κρούσματα - μετά και από επιβεβαίωση του αποτελέσματος του self test με PCR ή rapid test, αναφέρεται σε γραπτή ενημέρωση από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.Τι γίνεται εάν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικόΩστόσο, εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού τεστ του εργαζομένου βγει θετικό ακολουθείται μια διαφορετική διαδικασία. Αναλυτικότερα: Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή.Ακολούθως εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του).Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.Προσοχή: Και το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».Βήμα βήμα η διαδικασίαΜε καθαρά χέρια:Βάζουμε τη μπατονέτα περίπου 4 εκ. μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλά και παίρνοντας ανάσα από το στόμα.Περιστρέφουμε 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε στο άλλο ρουθούνι.Ανοίγουμε το σωληνάριο και τοποθετούμε το στυλεό μέσα στο υγρό και το αφήνουμε για 15’ περιστρέφοντάς το για να φύγει ό,τι υπάρχει μέσα στο υγρό.Μετά πιέζουμε το στυλεό όπως είναι μέσα στο φιαλίδιο με το υγρό και μετά το απορρίπτουμε στο σακουλάκι.Έπειτα ρίχνουμε τέσσερις σταγόνες στην πρώτη ειδική θέση της δοκιμαστικής πλακέτας και την αφήνουμε 10 με 15 λεπτά μέχρι να δείξει αποτέλεσμα.Έπειτα απορρίπτουμε και το φιαλίδιο στο σακουλάκι.Στο τεστ σάλιου η διαδικασία είναι η ίδια απλά λαμβάνεται με δείγμα από το στόμα μέσα στην ειδική χοάνη, που υπάρχει στο κιτ, η οποία συνδέεται με το φιαλίδιο με το υγρό.Ανακινούμε το φιαλίδιο το αφήνουμε ένα λεπτό και μετά μεταφέρουμε 4 σταγόνες στην πλακέτα.