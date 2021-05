greece-salonikia

Από τη Δευτέρα 24/05/2021 έως το Σάββατο 29/05/2021, όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση, θα μπορούν να προμηθευτούν δύο δωρεάν self tests -ένα για την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 και ένα για την εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.Διευκρινίζεται ότι, στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας από 24/05/2021 έως 30/05/2021, δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους ανωτέρω εργαζόμενους έως 24 ώρες πριν την πρώτη μέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».Με άλλα λόγια, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μαΐου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του αύριο Δευτέρα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα, αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».Στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ, εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».Τέλος, σημειώνεται ότι, την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021, τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ, κατά τους επιτόπιους ελέγχους, που θα διενεργούν, στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου τους, θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.Διευκρινίσεις για την επέκταση των self tests στο σύνολο των εργαζομένων του ΔημοσίουΣτο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου, ακόμα και όσων εργάζονται από απόσταση, επεκτείνεται το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από κορονοϊό (self test).Έτσι, από αύριο Δευτέρα 24 έως και το Σάββατο 29 Μαΐου θα είναι σε θέση να προμηθευτούν δύο νέα self tests, ένα για την εβδομάδα από 24 έως 30 Μαΐου και ένα για την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2021.Το υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει, ωστόσο, ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οιασδήποτε δυσμενούς συνέπειας,όσοι κατά το χρονικό διάστημα από 24 Μαΐου έως 6 Ιουνίου δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους.Επισημαίνεται ότι για την προσεχή εβδομάδα (24 έως 30 Μαΐου) δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία και οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορoνοϊό COVID-19 έως την Κυριακή 30 Μαΐου.Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των self tests πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.Εναλλακτικά οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.