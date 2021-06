sidirodromikanea

Το τρένο Istanbul-Tehran-Islamabad (ITI) έπρεπε να ξεκινήσει στις 4 Μαρτίου. Το ταξίδι δεν συνέβη αφού η υπηρεσία ακυρώθηκε, χωρίς εξήγηση. Η ημερομηνία αναχώρησης μετακινήθηκε διαδοχικά, στις 9, 16 και 29 Απριλίου, αλλά μέχρι τώρα, κανένα τρένο δεν έχει αναχωρήσει. Σύμφωνα με τους πελάτες, όλα ήταν θέμα ευθύνης και αξιοπιστίας. Ωστόσο, οι επίσημοι μεταφορείς εμπορευμάτων του Pakistan Railways έχουν μια διαφορετική ιστορία να πουν.Γράφει ο Νίκος ΠαπατόλιοςΕπί του παρόντος, η κατάσταση της αμαξοστοιχίας είναι και πάλι «εκκρεμεί αναχώρηση». Πληροφορίες από την Τουρκία και το Πακιστάν δείχνουν ότι μια πιθανή ημερομηνία αναχώρησης θα είναι μεταξύ 6 και 8 Ιουνίου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι εγγυημένο. Το κύριο ζήτημα φαίνεται να είναι η έλλειψη όγκων, λόγω των πολιτικών ζητημάτων που πρέπει να διασχίσουν οι περιοχές. Αυτό είναι για την απογοήτευση εκείνων που περίμεναν να κλείσουν ένα χώρο.Έλλειψη αξιοπιστίας και οικονομικές απώλειεςΈνα παράδειγμα τέτοιου πελάτη είναι ο Τούρκος εξαγωγέας και αποστολέας TMiT Limited Turkey, που ειδικεύεται στο εμπόριο μετάλλων, χημικών και πρώτων υλών. Ο Muhammad Mansoor Nasim, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, περιέγραψε τα εμπόδια που αντιμετώπισαν στο RailFreight.com. Μίλησε για έλλειψη διαφάνειας, ζητήματα επικοινωνίας και για αξιοπιστία από την τουρκική ή πακιστανική κυβέρνηση.Συγκεκριμένα, η εσφαλμένη επικοινωνία έγκειται στο γεγονός ότι περίμεναν να κάνουν κράτηση εμπορευματοκιβωτίων από την Τουρκία στο Πακιστάν, αλλά κατέληξαν μόνο με την επιλογή κράτησης βαγονιών. Λόγω της φύσης των φορτίων τους, αυτό θα ήταν αδύνατο. Όσον αφορά τη διαφάνεια και την αξιοπιστία, η εταιρεία χρειαζόταν ένα από τα μέρη για να εγγυηθεί την ασφάλεια της υπηρεσίας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με πιστωτική επιστολή από την Τουρκία ή το Πακιστάν.Χωρίς καμία από αυτές τις λύσεις, η TMiT Limited καθυστέρησε τις αποστολές της και έχασε υπερβολικά χρηματικά ποσά. Επιπλέον, αναμένοντας ότι η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ακύρωσε τις επιλογές θαλάσσιων μεταφορών της και αφέθηκε σε αναμονή.Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν είναι το κύριο πρόβλημαΣύμφωνα με την Haroon Brothers & Co, τους επίσημους μεταφορείς της Pakistan Railways, το κύριο ζήτημα έγκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις δεν μπορούσαν να παράσχουν πιστωτική επιστολή και ασφάλιση για τη διέλευση φορτίου μέσω του Ιράν.Σε γενικές γραμμές, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν επηρέασαν το έργο, υποστηρίζει η εταιρεία αποστολής, καθώς αυτός ήταν επίσης ο κύριος λόγος για τον οποίο οι πελάτες που εξήγαγαν προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη δίστασαν να κάνουν κράτηση για το τρένο, καθώς θα περνούσε από το Ιράν. Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες με περιφερειακό προφίλ που εξάγουν τοπικά δεν επηρεάστηκαν από αυτήν την κατάσταση, εξήγησαν, αλλά είχε ως αποτέλεσμα πολύ μικρό όγκο για το τρένο να αναχωρήσει.Διευθύνων Σύμβουλος Haroon Brothers & Co, Haroon Khan, παρουσιάζοντας διαπιστευτήρια στον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας Tolga Uçak στο Καράτσι του Πακιστάν.Τιμολόγηση ναύλωνΈνα άλλο επιχείρημα που δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη είναι η τιμή της υπηρεσίας. Εκ μέρους της, η TMiT Limited παραπονέθηκε για υψηλότερο από το κανονικό κόστος φορτίου που φουσκώνει έως και 20 τοις εκατό. Ωστόσο, η Haroon Brothers & Co υπογράμμισε ότι τα μέρη που συμμετείχαν στην υπηρεσία συζήτησαν εκτενώς αυτό το θέμα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο τιμολόγησης πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις εμπορικές ανισορροπίες μεταξύ Πακιστάν και Τουρκίας.Το εάν αυτά τα προβλήματα κοινοποιούνται και κατανοούνται από όλους τους εμπλεκόμενους δεν είναι σαφές. Κάθε πλευρά έχει την προοπτική της και ισχυρίζεται ότι είναι σωστή, αλλά το τρένο περιμένει ακόμα την αναχώρηση. Πρέπει να περιμένουμε από το τρένο να αναχωρήσει από την Τουρκία για το Πακιστάν μεταξύ 6 και 8 Ιουνίου; Η απάντηση είναι και πάλι ασαφής.https://www.railfreight.com/railfreight/2021/06/04/istanbul-tehran-islamabad-train-political-issues-behind-its-stagnation/Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης