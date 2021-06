themaygeias

Απαλλαγμένοι από τη διενέργεια των self test θα είναι από τη 1η Ιουλίου όσοι έχουν εμβολιαστεί, όπως διαφάνηκε και από τη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.Αυτό άλλωστε είναι κάτι που κάτι είχε δηλώσει και επισήμως η κυβέρνηση μέσω του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργού Άκη Σκέρτσου, o οποίος το περασμένο Σάββατο είχε δηλώσει πως «για τον Ιούλιο θα περιορίσουμε την πολιτική σε πιο στοχευμένες ομάδες διότι έχουμε πλέον πολύ υψηλότερο εμβολιασμό, πολύ χαμηλότερο επιδημιολογικό φορτίο άρα μικρότερη ανάγκη για τόσο εκτεταμένο testing. Συνεπώς, θα περιορίσουμε τη διάθεση από τον Ιούλιο και μετά σε μονάδες πληθυσμού που είναι εκτεθειμένες στον ιό όπως είναι ο Τουρισμός, η εστίαση, οι ανεμβολίαστοι, οι νεότεροι άνθρωποι που μπαίνουν πιο αργά στον εμβολιασμό αλλά όχι τη μαζική κλίμακα που είχαμε μέχρι τώρα».Την Τετάρτη, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος συναντήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και την Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων Ειρήνη Μαρκάκη, με αντικείμενο τη συνέχιση της διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών τεστ από τα φαρμακεία της χώρας.Οι κ.κ. Κοντοζαμάνης και Σκέρτσος τόνισαν για ακόμη μία φορά τη μεγάλη σημασία του προγράμματος δωρεάν διάθεσης των self test σε ομάδες του πληθυσμού, προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά και μετάδοση του κορονοϊού και να επιτευχθεί ταχύτερα η επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας.Εξαίρεση για τους πλήρως εμβολιασμένουςΓια το θέμα των self tests οι δύο υπουργοί ζήτησαν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο τη συνέχιση της διάθεσης των δωρεάν self test για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που αφορούν στις ομάδες των δικαιούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και των νέων 18-30 ετών, εξαιρουμένων όλων των πολιτών που έχουν ήδη εμβολιασθεί.Διαπραγμάτευση κυβέρνησης - φαρμακοποιώνΣτο μεταξύ όμως σε εξέλιξη είναι ακόμη η διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και φαρμακοποιών για το πώς και αν θα συνεχίσουν τα φαρμακεία να διαθέτουν τα self test.Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συναντήθηκε νωρίτερα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη καθώς και με τον υφυπουργό Άκη Σκέρτσο προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή.Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως πρέπει να δοθεί λύση ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, αν και οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα θεσμικά ζητήματα.Πάντως, από την πλευρά της κυβέρνησης διατυπώθηκε η άποψη να δοθούν συγκεντρωτικά τα 8 self test που δικαιούνται οι πολίτες σε διάστημα δυο μηνών ώστε να διευκολυνθούν και οι φαρμακοποιοί.